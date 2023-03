WEC | Prema se la può giocare in LMP2: "Prologo produttivo"

Carica lettore audio

Sorrisi e fiducia sono di casa in Prema Racing dopo il Prologo del FIA World Endurance Championship andato in scena nel fine settimana a Sebring.

La scuderia tricolore ha cominciato a lavorare con le sue due Oreca 07-Gibson che quest'anno schiera in Classe LMP2 con equipaggi rinnovati e dunque da amalgamare al meglio in vista della 1000 Miglia di venerdì.

Nella categoria sono apparse subito in forma United Autosports, Team WRT ed anche Jota nel finale di prove, ma nell'arco dei due giorni entrambe le vetture della Prema hanno ottenuto buoni risultati.

Andrea Caldarelli/Filip Ugran/Bent Viscaal hanno messo assieme dati utili nelle diverse prove di assetti e sfruttamento gomme (prive di termocoperte) con la Oreca #9, mentre la #63 di Mirko Bortolotti/Daniil Kvyat/Doriane Pin è stata quella più in forma del gruppo dal punto di vista cronometrico.

#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Filip Ugran, Bent Viscaal, Andrea Caldarelli Photo by: JEP / Motorsport Images

"È stato un test molto produttivo, era la prima volta per me con la LMP2 nel WEC e ho sfruttato questi due giorni soprattutto per aumentare la mia conoscenza della vettura. Abbiamo anche lavorato per prepararci al weekend di gara in termini di procedure e per esaminarle", spiega Caldarelli, che a Sebring sostituisce Juan Manuel Correa.

"Il secondo giorno ci siamo concentrati soprattutto sulle prove di simulazione di gara, che mi sono state molto utili per acquisire un primo feeling con questi pneumatici e con la vettura".

Ugran aggiunge: "Il test è andato molto bene. È la prima volta che vengo su questa pista, ma già mi piace. Finora anche il ritmo è stato buono e sentiamo di essere in una buona posizione per partire. Non vedo l'ora che arrivi la gara!".

Viscaal commenta: "Le due giornate di test sono state davvero positive. La prima è stata anche migliore della seconda per noi, perché abbiamo provato alcune cose per crescere ulteriormente, ma non credo che siamo andati nella direzione giusta. Questi sono i test ma, in generale, mi sento abbastanza fiducioso di poter fare una buona prestazione nel weekend di gara. L'atmosfera di squadra è ottima e non vedo l'ora di iniziare".

#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Filip Ugran, Bent Viscaal, Andrea Caldarelli Photo by: JEP / Motorsport Images

Dall'altro lato del box, Bortolotti ritrova il volante di una LMP2 dopo l'uscita a Le Mans 2022: "Sono stati due giorni di test un po' caotici, con diverse interruzioni con bandiera rossa. Nel complesso, siamo riusciti a portare a termine la maggior parte del lavoro. Dovremo continuare così quando il weekend prenderà ufficialmente il via".

Kvyat torna invece sulla scena Mondiale dopo lo stop 'politico': "Penso che siano stati due giorni di test molto produttivi. Insieme al team e ai miei compagni di squadra, abbiamo fatto un sacco di lavoro, con giri veloci e long-run, e abbiamo provato molte cose per progredire e migliorare la vettura. Abbiamo ottenuto tutti questi risultati e posso dire che siamo pronti per il weekend di gara".

La Pin ha esordito su un prototipo: "Sono davvero molto contenta del Prologo, mi sono goduta ogni singolo momento ed è davvero speciale essere qui per il mio primo test ufficiale. Abbiamo lavorato molto bene fin dall'inizio con il team e i miei compagni di squadra. Le sensazioni sono buone e possiamo dire che è stato un test produttivo. Siamo a posto, il ritmo è competitivo e non vediamo l'ora che arrivi la prossima settimana, il mio primo weekend in LMP2. La pista di Sebring è fantastica e non vedo l'ora che arrivi la gara".

#63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

"Siamo lieti di iniziare la nostra seconda stagione nel WEC, l'anno scorso tutto era nuovo ed è stato impegnativo, ma abbiamo dimostrato di poter competere per le posizioni di testa. Per il 2023 aggiungiamo una seconda vettura che richiede certamente un maggiore impegno, ma la conoscenza e l'esperienza acquisite nel 2022, oltre al duro lavoro svolto durante l'inverno, ci rendono fiduciosi per la stagione", aggiunge il Team Principa, Rene Rosin.

"Sebring è una pista unica e storica e questo ci dà ancora più motivazione per fare bene. Pensiamo di poter contare su una formazione giovane, fresca e competitiva, con una grande atmosfera di squadra, che è sempre un grande vantaggio."