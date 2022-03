WEC | Prema: quarto posto agrodolce, ma Colombo spicca il volo

Carica lettore audio

Sono tanti i rammarichi in casa Prema dopo la 1000 Miglia di Sebring, ma anche la consapevolezza di poter dire la propria già nella sua prima stagione di battaglie nel FIA World Endurance Championship.

In Florida la squadra tricolore ha esordito in Classe LMP2 con la Oreca 07-Gibson condotta dal trio formato da Robert Kubica, Louis Delétraz e Lorenzo Colombo ottenendo un solidissimo quarto posto.

L'amarezza di aver visto sfumare il podio in un finale piuttosto insolito, con due bandiere rosse causa meteo pazzo ad interrompere le ostilità, fa da contraltare alle ottime prestazioni ottenute in pista dall'equipaggio della vettura #9.

La concretezza di Kubica e Delétraz era da un certo punto di vista prevedibile, mentre applausi veri se li è meritati Colombo in questa sua primissima esperienza sui prototipi, nella quale è andato veramente forte durante i suoi turni di guida.

Lo lotte contro le ben più quotate United Autosports, Team WRT e Jota avevano portato la Prema a salire terza, ma l'ultima bandiera rossa ha decretato la fine e, con essa, la classifica ufficiale basata sul giro prima, quando il trio polacco-svizzero-italiano era ancora quarto.

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: Prema Powerteam

"Penso che possiamo riassumere la gara in due arti: ho iniziato io, poi ho dato la macchina a Lorenzo mentre eravamo terzi e siamo stati piuttosto competitivi, avremmo potuto lottare per il podio o addirittura la vittoria", dice Kubica, che poi tesse le lodi del giovanissimo compagno di squadra.

"Lorenzo ha fatto un ottimo lavoro e stavamo gestendo bene la strategia delle gomme. Poi la prima bandiera rossa è uscita a quattro ore dalla fine quando Louis era primo, il che non ci ha aiutato perché ha compattato il gruppo".

"Nella seconda metà della gara, abbiamo fatto altrettanto bene. Il team ha lavorato ottimamente ai box, ma abbiamo perso un po' di tempo in alcuni momenti cruciali. Sono salito in macchina per l'ultima ora e 40 minuti. Il piano era di arrivre fino alla fine, ma il meteo ha iniziato a cambiare".

"Abbiamo cercato di recuperare terreno e rientrare nella lotta, ma la gara è stata interrotta. Tuttavia, dobbiamo essere davvero felici come squadra perché abbiamo fatto tutto molto bene; non vediamo l'ora che arrivi il prossimo round del WEC a Spa-Francorchamps".

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: JEP / Motorsport Images

Colombo, alla prima esperienza endurance dopo anni di monoposto, sorride ugualmente: "È stata una gara piuttosto lunga rispetto a ciò cui sono stato abituato! Nel complesso è stato un primo weekend molto buono con un sacco di cose imparate e miglioramenti per tutta la squadra".

"E' andata bene anche da parte mia perché non abbiamo avuto contatti o grossi problemi, ma dobbiamo sempre pensare a cosa avremmo potuto fare meglio. Ho bisogno di abituarmi un po' di più al traffico perché ho fatto un piccolo errore nel mio secondo stint".

"Come squadra dobbiamo continuare come abbiamo fatto questo fine settimana, lavorando in modo intelligente e ascoltandoci a vicenda per continuare ad andare avanti".

Delétraz chiosa: "È stata sicuramente una gara movimentata e abbiamo subìto situazioni avverse. Stava andando bene ed eravamo in testa durante il mio stint con un po' di margine sul terzo e quarto, ma la bandiera rossa è arrivata al momento sbagliato e ci è costata molto dal punto di vista della strategia".

"Tuttavia, abbiamo lavorato bene come squadra. Possiamo essere felici della quarta piazza al nostro debutto. È stato un inizio davvero promettente e abbiamo imparato molto. Non vedo l'ora che arrivino i prossimi round".