WEC | Prema al completo coi piloti Lamborghini e Kvyat

La Prema Racing ha completato i due equipaggi con sui si presenterà al via del FIA World Endurance Championship per la stagione 2023, nella quale la squadra della famiglia Rosin raddoppia il suo impegno in Classe LMP2.

Oltre ai già annunciati Juan Manuel Correa e Doriane Pin, al volante delle Oreca 07-Gibson vedremo all'opera i piloti ufficiali di Lamborghini Squadra Corse, Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti, in quella che è la collaborazione avviata assieme ad Iron Lynx che consentirà al duo italiano di allenarsi al meglio in vista dell'impegno con la LMDh dal 2024.

A loro si aggiunge un'altra punta come Daniil Kvyat, al rientro in azione in una serie internazionale dopo lo stop imposto ai piloti russi che gli aveva negato la possibilità di correre proprio nel Mondiale Endurance con G-Drive l'anno scorso.

Daniil Kvyat, G-Drive Photo by: G-Drive Racing

"È davvero entusiasmante per la mia carriera unirmi a Prema e competere insieme nel FIA World Endurance Championship. La squadra è ben nota per i suoi precedenti successi e ora vuole conquistare anche il titolo nelle gare di Endurance - afferma Kvyat, che quindi ha anche la possibilità di avvicinarsi e conoscere il mondo Lamborghini - Sono entusiasta di farne parte e sono molto motivato a dare il massimo per cercare di piazzarci nelle prime posizioni".

Il russo condividerà il volante della vettura #63 con la Pin e Bortolotti, quest'ultimo pronto ad affrontare una stagione intera nella serie dopo l'esperienza con la Oreca del Team WRT vissuta a Le Mans 2022.

"Sono lieto di unirmi a Prema nel FIA WEC quest'anno. La squadra si è dimostrata subito competitiva nel campionato, quindi l'obiettivo è quello di continuare il buon lavoro di questa stagione e di prepararsi per il programma LMDh. Un grande ringraziamento a Prema e a Lamborghini Squadra Corse per la fiducia e l'opportunità".

Sulla #9 del già sopracitato Correa vedremo all'opera Filip Ugran, 20enne rumeno in arrivo da stagioni in Formula 4, FIA Formula 3, ed Euroformula Open, e Bent Viscaal, che aveva preso parte assieme a Correa ai Rookie Test del WEC in Bahrain nel novembre scorso ottenendo prestazioni convincenti.

Caldarelli sarà al posto di Correa a Sebring, pronto a subentrare all'ecuadoriano-americano in caso di ulteriori suoi impegni in FIA Formula 2.

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: JEP / Motorsport Images

"Sono molto felice di tornare a correre con la Prema in questa nuova avventura. Ho dei bei ricordi con la squadra, visto che ho gareggiato con loro nel 2007 e nel 2010 e sono stati la mia seconda famiglia in quel periodo, quindi non vedo l'ora di tornare con questa squadra", dice l'abruzzese.

"Sarà una nuova sfida per me, quindi spero che le mie conoscenze e la mia esperienza mi guidino in questo percorso. Vorrei ringraziare Lamborghini Squadra Corse e Iron Lynx per avermi permesso di correre in questo programma".

Ugran aggiunge: "Sono lieto di questo annuncio e molto felice di lavorare con un team così competitivo e vittorioso, con una grande storia, è una squadra riconosciuta per l'ambizione di vincere. Non vedo l'ora di iniziare una grande stagione con grandi risultati insieme al Team! Pronti a correre nel FIA WEC 2023!".

Viscaal chiosa: "Sono molto onorato e molto contento di unirmi a Prema per la stagione 2023 del FIA WEC. È un campionato a cui ho sempre guardato da bambino, con la leggendaria 24 Ore di Le Mans a cui ho già partecipato lo scorso anno. Questa sarà la mia prima stagione completa nel WEC e non vedo l'ora di affrontare la sfida, soprattutto con Prema, che è una delle squadre migliori e di maggior successo al mondo. Sono fiducioso che insieme potremo ottenere grandi risultati".