WEC | Portimão, Libere 3: una Ferrari si infila tra le Toyota

La Toyota chiude al comando anche le Prove Libere 3 della 6h di Portimão, secondo evento stagionale del FIA World Endurance Championship, ma la Ferrari si mostra competitiva terminando nella sua scia.

Sotto il bel sole che illumina il circuito dell'Algarve, gli ultimi 60' a disposizione delle squadre per preparare le Qualifiche di oggi pomeriggio e la gara di domani sono stati accorciati da una bandiera rossa. Fin dalle prime battute ci sono stati contatti tra vetture delle tre categorie nelle varie fasi di sorpasso e doppiaggio, in particolare al tornantino della curva 5.

La collisione tra la Peugeot di Gustavo Menezes e la Alpine di Memo Rojas ha visto quest'ultima girarsi e riportare poco dopo la foratura della posteriore sinistra, ma il portoghese ha continuato cercando di raggiungere i box e ha sparso detriti per parecchi metri, fermandosi successivamente lungo il tracciato.

Le operazioni di recupero e pulizia hanno fermato le attività per 12 minuti e la direzione gara ha optato per non recuperare il tempo perso. Al termine quindi abbiamo la Toyota #8 prima grazie all'1'31"795 firmato da Brendon Hartley, ma James Calado regala la piazza d'onore alla Ferrari #51 fermandosi a soli 0"189 dalla GR010 Hybrid e tenendosi alle spalle per poco la #7.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

Si fa vedere la Peugeot che conclude quarta con la 9X8 #94 a quasi 1" dalla vetta, seguita a ruota dalla Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing e dalla Vanwall Vandervell preparata dalla ByKolles Racing.

Solo settima l'altra Ferrari di AF Corse, la #50 di Molina/Fuoco/Nielsen, che ha rischiato parecchio proprio in curva 5 quando il calabrese ha avuto una esitazione arrivando molto forte e trovandosi davanti la Porsche #88, sterzando e saltando sul cordolo interno del tornantino per evitarla.

Le due Porsche #6 e #5 gestite dal Team Penske occupano rispettivamente la ottava e nona piazza ad 1"4 e 1"6 dalla vetta, seguite dalla Peugeot #93 e dalla Glickenhaus #708, fanalino di coda della Classe Hypercar a +2"1.

#10 Vector Sport Oreca 07 ? Gibson LMP2: Ryan Cullen, Matthias Kaiser, Gabriel Aubry Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2 si conferma al vertice la Vector Sport con la Oreca #10 ottenendo l'1'34"265 che le consente di precedere per appena 2 millesimi la #41 del Team WRT. Classifica come sempre ristretta che vede a soli due decimi dal primato la #31 di WRT, terza con dietro la Jota #48, più le vetture di United Autosports e Prema che si alternano tra il quinto ed ottavo posto.

Le due Alpine vanno a completare la Top10 staccate di 1" dai migliori, alle loro spalle rimangono la Jota #28 e la Oreca #34 di Inter Europol Competition.

Venendo poi alla Classe LMGTE AM, Ferrari sempre in forma con il miglior crono stabilito questa volta dalla #54 di AF Corse in 1'40"426, staccando per 0"364 la sorellina #83 marchiata Richard Mille.

La 488 #57 di Kessel Racing rimane in Top5, ma stavolta viene battuta anche dalle due Porsche di Iron Dames (#85) e Iron Lynx (#60), mentre la 911 di GR Racing (#86) termina sesta a +0"6, mentre la Aston Martin #25 di ORT by TF Sport la segue a +1" dal primato.

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Photo by: JEP / Motorsport Images

La Top10 di categoria viene completata dalle Porsche di Project 1-AO (#56) e Proton Competition (#88), e dalla Ferrari #21 di AF Corse. A seguire completano la classifica la Corvette #33, le Aston Martin #777 di D'Station Racing/TF Sport e #98 di NorthWest AMR, e la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing, tutte oltre 1"2 di ritardo dal primo posto.

Le Qualifiche sono previste alle ore 16;30 italiane, suddivise come sempre in LMGTE AM, LMP2 e HYPERCAR, con 15' a disposizione per ogni categoria.

FIA WEC - 6h di Portimão: Prove Libere 3