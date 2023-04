WEC | Portimão, Libere 2: altra doppietta Toyota, Ferrari insegue

Carica lettore audio

Le Toyota continuano a dettare il passo anche al termine delle Prove Libere 2 della 6h di Portimão, secondo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Sotto un bel sole, sul circuito dell'Algarve le GR010 Hybrid hanno chiuso davanti a tutti anche nella sessione del pomeriggio, stavolta con la #7 ad issarsi al comando in 1'32"155 grazie a Kamui Kobayashi, abbassando di sei decimi il precedente riferimento stabilito in mattinata dalla #8, che ora è seconda a +0"959.

Rimangono invece in linea con quanto visto in precedenza le prestazioni delle Ferrari: la 499P #50 condotta da Fuoco/Nielsen/Molina è terza e la #51 di Calado/Giovinazzi/Pier Guidi quarto con tempi simili a quelli ottenuti nelle Libere 1.

Si fanno vedere le Peugeot: la 9X8 #94 raggiunge la Top5 a +1"6 dalla vetta, pur essendo fra le vetture che hanno girato meno, mentre la #93 conclude settima.

Fra le due Hypercar francesi c'è la Porsche #5 del Team Penske, con la 963 #6 che invece termina solamente decima ad oltre 2" e preceduta dalla Glickenhaus #708 e dalla Cadillac #2.

In fondo alla classifica troviamo la Vanwall Vandervell del team ByKolles Racing con 2"5 di ritardo e solamente 23 passaggi all'attivo.

In Classe LMP2, risolti i problemi al cambio accusati al mattino, la Vector Sport si toglie la soddisfazione di portare la sua Oreca #10 davanti in 1'34"609, in una classifica come sempre piuttosto corta.

La 07-Gibson #34 di Inter Europol Competition si conferma in forma siglando la seconda posizione a soli 0"082 dalla vetta e tenendosi dietro la Prema #63 - più veloce della mattinata, ma non in grado di migliorarsi ora - e la #31 del Team WRT.

In Top5 con mezzo secondo di margine rimane la United Autosports #23, mentre la #22 ha messo insieme solo 8 passaggi prima di rimanere ai box per problemi, dunque finendo 11a.

Anche Prema #9 ha 0"5 da recuperare ai migliori e chiude sesta davanti alla #41 del Team WRT, mentre le due Jota hanno l'ottavo (#28) e decimo (#48) crono all'attivo, separate dalla Alpine #36. Ultima ad oltre 2" l'altra vettura della squadra francese marchiata col #35.

Venendo infine alla Classe LMGTE AM, è ancora la Ferrari #57 di Kessel Racing a comandare la truppa in 1'41"209, ma stavolta le avversarie sono molto più vicine, a cominciare dalla 488 #83 di AF Corse che si trova seconda a soli 0"046, con dietro per pochi centesimi anche la sua gemella #54.

Quarto tempo a 0"3 per la Porsche #86 di GR Racing, la migliore delle 911, Top5 a 0"4 per la Corvette #33, che ha in scia la Ferrari #21 di AF Corse.

Settimo tempo a mezzo secondo per le Iron Dames con la Porsche #85 con cui battono le 911 di Project 1-AO (#56), Proton Competition (#88) ed Iron Lynx (#60).

Fuori dalla Top10 tutte e tre le Aston Martin: la migliore delle Vantage è la #25 di ORT by TF Sport, mentre la #777 di D'Station Racing/TF Sport e la #98 di NorthWest AMR chiudono 13a e 14a, precedute dalla Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing rimessa a posto dopo l'uscita di Mikkel Pedersen nelle Libere 1.

La sessione stavolta è stata priva di interruzioni, ma segnaliamo che nelle prime battute la direzione gara ha simulato la chiusura dell'ingresso pit-lane per far prendere confidenza ai piloti a come potrebbe essere la segnalazione. L'anno scorso ci fu infatti un brutto incidente durante la gara della ELMS proprio all'ingresso della corsia box, dunque si è cercato di prendere tutte le precauzioni del caso.

Le attività in pista riprendono sabato con le Prove Libere 3 in programma alle ore 12;15 italiane, seguite dalle Qualifiche alle 16;30.

FIA WEC - 6h di Portimão: Prove Libere 2