WEC | Portimão, Libere 1: Toyota davanti a Ferrari e Porsche

Le Toyota ricominciano da dove avevano lasciato, ovvero prendendosi i primi due posti della classifica assoluta al termine delle Prove Libere 1 del FIA World Endurance Championship, giunto al secondo atto stagionale con la 6h di Portimão.

Sul circuito dell'Algarve le GR010 Hybrid si sono piazzate immediatamente al comando nella Classe Hypercar, con la #8 a siglare il miglior tempo in 1'32"792 precedendo per 3 decimi la sorellina #7 al termine dei primi 90' di attività.

Le Ferrari 499P concludono invece al terzo e quarto posto: la #51 di Calado/Giovinazzi/Pier Guidi accusa 0"661 di ritardo dalla vetta, seguita ad un decimo dalla #50 di Fuoco/Nielsen/Molina.

Alle spalle delle Rosse preparate dalla AF Corse troviamo invece le due Porsche 963 del Team Penske, delle quali la #5 è più veloce di poco rispetto alla #6, ma più rapide della Cadillac #2 preparata dalla Chip Ganassi Racing, settima ad 1"3 dal leader.

A seguire ecco la coppia di Peugeot 9X8, la #94 e la #93, sulle quali in questo fine settimana debutta il nuovo sistema idraulico di trasmissione che, si spera, possa giovare al rendimento delle Hypercar francesi, afflitte da una marea di problemi tecnici che ne frenano la ricerca delle prestazioni ormai da troppo tempo.

Fanaline di coda abbiamo invece le due LMH private del gruppo: la Vanwall Vandervell del Team ByKolles Racing si ferma a 2"5 dal miglior crono, mentre la Glickenhaus #708 è a 2"7.

In Classe LMP2 arriva la doppietta Prema Racing grazie al tempo di riferimento segnato dalla Oreca 07-Gibson #63 in 1'34"542, per 0"3 davanti alla sorellina #9 e alla #34 di Inter Europol Competition.

Quarto posto per la United Autosports, la cui Oreca #23 va meglio della #22, sesta. Fra loro si piazza la #41 del Team WRT in un gruppetto staccato di appena mezzo secondo dal primato.

La Jota conclude con la #28 e #48 in settima ed ottava posizione, seguite dalla #31 del Team WRT e dalle due Alpine, con la Vector Sport che chiude la classifica in 12a piazza ad 1"5 dopo aver accusato qualche problemino tecnico ad inizio sessione.

In Classe LMGTE AM è la Ferrari #57 di Kessel Racing a dettare il passo in 1'41"341, rifilando mezzo secondo ad un folto gruppo di rivali.

Al secondo posto c'è la Aston Martin #98 di NorthWest AMR, seguita a ruota dalla Porsche #88 di Proton Competition, dalla Ferrari #83 di AF Corse e dalla Corvette #33, vettura gravata di ben 30kg aggiuntivi per il Success Ballast dopo Sebring.

Sesto tempo per la Porsche #56 di Project 1-AO (sulla quale Matteo Cairoli ha come nuovi compagni di equipaggio gli idoli locali Miguel Ramos e Guilherme Moura de Oliveira), che si tiene dietro quelle delle Iron Dames (#85), Iron Lynx (#60) e GR Racing (#86) per pochi centesimi.

In Top10 troviamo infine la Ferrari #54 di AF Corse, con alle spalle la 488 #21 sua gemella, mentre le Aston Martin #777 di D'Station Racing/TF Sport e #25 di ORT by TF Sport prendono oltre 1" di distacco.

In fondo al gruppo c'è la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing, uscita dopo circa metà sessione con Mikkel Pedersen al volante e causando la bandiera rossa per un breve periodo.

Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 16:30 italiane.

FIA WEC - 6h di Portimao: Prove Libere 1