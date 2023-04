WEC | Portimão, 4a Ora: Toyota ok, problemi alla Ferrari #51

Carica lettore audio

Due terzi di gara della 6h di Portimão sono andati in archivio e la Toyota continua a condurre senza patemi questo secondo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

La GR010 Hybrid #8 è saldamente al comando con poco meno di 1' di vantaggio sulla Ferrari #50, mentre al terzo posto è salita la Porsche #6 del Team Penske approfittando di un problema accusato dall'altra Ferrari.

Salito sulla 499P #51 nella terza ora di gara, Antonio Giovinazzi ha lamentato il malfunzionamento dei freni, che dai box hanno riscontrato essere una noia al sistema brake-by-wire. Il pugliese è stato costretto a cambiare per un po' stile, rallentando parecchio il passo, ma le temperature dell'impianto sono salite troppo per continuare e quindi i tecnici di AF Corse sono ricorsi ad una sosta anticipata per sistemare le cose.

Questo ha dato modo alla Porsche di prendersi il terzo gradino del podio assoluto e fra le Hypercar, con un buon margine su una incredibilmente consistente Peugeot 9X8 #94.

La Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing è in Top5, ma su una strategia diversa rispetto agli altri dopo aver cambiato le gomme anticipando la sosta nella seconda ora, avendo accusato un crollo di prestazioni a pneumatici usati, seguita dalla Ferrari #51 su cui è salito Alessandro Pier Guidi, autore di un bel sorpasso sulla Porsche #5 di Frédéric Makowiecki.

L'altra Peugeot marchiata col #93 è risalita ottava dopo essere partita dalla pit-lane e davanti ha la Glickenhaus #708, che con la Vanwall di ByKolles Racing sta cercando di limitare i danni avendo un passo decisamente inferiore rispetto a tutte le rivali, al momento rispettivamente nona e decima di Classe.

La Toyota #7 è a tratti la più veloce in pista, ma il guasto al sensore di coppia avuto nelle fasi iniziali di gara l'hanno relegata all'ultimo posto di categoria con 6 giri di ritardo dalla gemella.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Photo by: Paul Foster

Continuano le battaglie per il primato in Classe LMP2 dove la Oreca #23 di United Autosports sta cercando di difendersi dagli assalti della Prema #63.

Più distante le segue la #34 di Inter Europol Competition, che ha guadagnato la terza posizione mettendosi alle spalle la Jota #48 e la #31 del Team WRT, che assieme a United Autosports #22, Team WRT #31 e Prema #9 si giocano le piazze dalla quarta all'ottava.

Le Alpine non hanno invece il medesimo passo e occupano la nona ed undicesima posizione con la #36 e #35, divise dalla Jota #28, mentre la Vector Sport #10 resta fanalino di coda.

#21 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Diego Alessi, Simon Mann, Ulysse de Pauw Photo by: Paul Foster

In Classe LMGTE AM tutto è apertissimo e ci sarà da divertirsi in queste ultime due ore, che cominciano con la Corvette #33 di Keating/Varrone/Catsburg passata al comando davanti alla Porsche #85 delle Iron Dames Bovy/Frey/Gatting per un paio di secondi.

La differenza qui la fanno i piloti e quando tocca ai Bronze si notano parecchio le differenze, con la classifica che ne è uscita rimescolata. La Ferrari #83 di AF Corse è terza con una ventina di secondi di ritardo dai leader, ma ora con Lilou Wadoux ed Alessio Rovera alla ricerca della rimonta dopo la fine dei lavori per Luis Pérez Companc.

Alle sue spalle ci sono le altre due auto della squadra piacentina, le 488 #21 e #54, mentre la Porsche #56 di Project 1-AO si è presa il sesto posto e la #88 di Dempsey Proton Racing il settimo superando la Aston Martin #25 di ORT by TF Sport, con la Ferrari #57 di Kessel Racing che supera le Porsche di GR Racing #86 e Proton Competition #88 nel duello per il nono piazzamento.

Scivola invece 13a la Porsche #60 di Iron Lynx, passata dalla Aston Martin #98 di NorthWest AMR (penalizzata con un Drive Through per track limits non osservati) e con dietro la Vantage #777 di D'Station Racing/TF Sport a chiudere lo schieramento.