WEC | Porsche svela le prime foto della sua LMDh e i piloti

Porsche ha svelato i propri programmi sportivi 2022 nel corso di questo fine settimana, ma è andata oltre. Non si è limitata alla prossima stagione, ma, anzi, ha offerto un quadro molto più ampio di ciò che sarà il proprio futuro nel motorsport svelando le prime foto della LMDh, la vettura con cui prenderà parte al World Endurance Championship a partire dal 2023.

Thomas Laudanbach, nuovo boss della sezione motorsport di Porsche, ha annunciato che la nuova vettura è sviluppata in collaborazione con Multimatic Motorsport e che inizierà un intensivo programma di test a partire da gennaio 2022. L'intenzione è chiaramente quella di arrivare pronti all'esordio nel WEC per quanto riguarda la stagione 2023.

La prima uscita della vettura dovrebbe avvenire proprio in questi giorni, ma si tratterebbe solo di uno shakedown per verificare l'effettivo funzionamento prima dell'avvio dei test veri e propri che scatteranno in realtà tra poco più di due settimane.

Il nuovo responsabile del programma LMDh è Urs Kuratle, ingegnere che ha lavorato per 20 anni alla Sauber che che ha già lavorato in Porsche come direttore delle operazioni motorsport di Porsche, occupandosi della logistica.

Le prime foto pubblicate da Porsche, mostrano indicativamente come saranno le forme del retrotreno, con i gruppi ottici posteriori a riprendere la linea di quelli utilizzati sulle vetture di serie della Casa tedesca.

I primi nomi dei piloti

#31 Action Express Racing Cadillac DPi, DPi: Felipe Nasr, Pipo Derani, Mike Conway festeggia la vittoria sul podio Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

Porsche non si è limitata solo a dare le prime indicazioni e le prime immagini del prototipo LMDh, ma ha fatto di più annunciando anche nomi importanti per ciò che riguarda gli equipaggi ufficiali che la porteranno in gara a partire dal 2023.

Felipe Nasr e Duncan Cameron sono stati i primi piloti a essere stati ufficializzati come piloti titolari per la stagione 2023 e saranno già coinvolti in maniera intensiva nei test di sviluppo della vettura.

Felipe Nasr, ex pilota di Formula 1 e reduce da due titoli IMSA - l'ultimo ottenuto quest'anno con il team Action Express Racing - avrà la possibilità di tornare a correre in un Mondiale, con il supporto di una Casa alle spalle dopo aver più volte dato prova delle sue capacità nelle categorie endurance.

Cameron, invece, ha corso per il team Penske Acura dal 2018 al 2020, vincendo nel 2019 il titolo IMSA assieme a Juan Pablo Montoya.