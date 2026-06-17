WEC | Porsche sta alla finestra: "Regole 2030 un passo avanti, ma non abbiamo ancora deciso se tornare"

Porsche afferma che il nuovo regolamento del 2030 potrebbe influenzare il suo futuro nella Classe Hypercar del FIA WEC, ma sottolinea di non poter ancora esprimersi su un eventuale ritorno.

Alla vigilia della 24 Ore di Le Mans dello scorso fine settimana, FIA e ACO hanno delineato come potrebbero presentarsi le vetture di nuova generazione nella categoria regina del Mondiale e dell'IMSA.

Sebbene il regolamento definitivo non sarà pronto prima della fine dell’anno, gli organizzatori hanno rivelato che le piattaforme LMDh e LMH saranno raggruppate in un unico regolamento, pur consentendo ai Costruttori di costruire autonomamente telai, motori e sistemi ibridi oppure di approvvigionarsene presso fornitori esterni.

La conferenza stampa ha rivestito particolare importanza per Porsche, che alla fine dello scorso anno si è ritirata dalla categoria Hypercar dopo sole tre stagioni, ma continuando a competere nella classe regina dell’IMSA con la 963 LMDh.

Il costruttore tedesco ha definito la decisione di passare a un unico regolamento un "passo significativo", ma ha sottolineato che questo sarebbe solo uno dei diversi fattori da considerare nel decidere se tornare a competere per la ventesima vittoria assoluta a Le Mans.

Alla domanda se il nuovo quadro normativo possa incoraggiare Porsche a tornare, il responsabile del reparto corse di Porsche, Thomas Laudenbach, ha dichiarato: "Non spetta a me prendere la decisione, ma il passo – e si tratta di un passo significativo – di eliminare le categorie LMH e LMDh è molto positivo dal nostro punto di vista".

"Ci devono essere altre condizioni preliminari da soddisfare per il nostro ritorno. Stiamo osservando la situazione. Non abbiamo mai detto di aver voltato le spalle a Le Mans. Abbiamo deciso di ritirarci dopo il 2025 e stiamo rispettando questa decisione, dando il nostro contributo. E la situazione sta andando nella giusta direzione".

Thomas Laudenbach, responsabile di Porsche Motorsport Foto di: Andreas Beil

La decisione di Porsche di ritirarsi dalla categoria Hypercar è stata dettata da diversi motivi, tra cui il calo delle vendite in Cina e le perdite finanziarie derivanti dagli sviluppi geopolitici.

Tuttavia, il marchio del Gruppo Volkswagen era anche frustrato dal sistema Balance of Performance della serie, in particolare durante l’evento di Le Mans dello scorso anno, dove non è riuscito a battere la Ferrari nonostante una gara perfetta.

In teoria, avere un unico regolamento dovrebbe rendere più facile per gli organizzatori bilanciare le vetture, semplificando al contempo la categoria nel suo complesso.

“Non ci saranno più le LMDh e le LMH e questo renderà le cose più semplici, di sicuro, perché, tecnicamente parlando, tutti si trovano in un quadro molto più ristretto; questo deve essere un passo positivo”.

"Era una delle nostre preoccupazioni, uno dei punti che avevamo raccomandato e che ritenevamo dovessero essere attuati. L’avevo detto fin dall’inizio".

“Sono davvero contento che ora, dato che il periodo termina alla fine del 2029, per il prossimo abbiano fatto propria quell’idea e penso che sia fantastico. Penso che sia una buona cosa. Rende tutto più facile? No, di sicuro no. Sarà sempre una sfida. Ma questo è sicuramente un passo significativo".

Alla domanda se questo avrà un ruolo nel decidere se Porsche tornerà o meno nella categoria Hypercar, Laudenbach ha risposto: "Avrà un ruolo, sì. C’erano dei motivi per cui abbiamo interrotto il nostro impegno. E ovviamente, se si pensa di tornare, bisogna considerare vari aspetti".

"Naturalmente, una cosa importante è come sono le regole tecniche e com’è la serie. Sì, consideriamo positivo il fatto che ci sia un unico regolamento tecnico. Quanto influisce questo? Ci sono anche altri aspetti".

"Quindi, se mi ponete la domanda successiva, ovvero: torneremo nel 2030? Non posso esprimermi. Consideriamo questo aspetto del regolamento come positivo e lo abbiamo chiaramente comunicato alla FIA e all’ACO. Significa che torneremo? No. Significa che è positivo? Sì, e ne siamo stati felici.”

Alla domanda se la Porsche potesse tornare nella classe regina del WEC prima del 2030, Laudenbach ha risposto: "Non aspettatevi di vederci lì l’anno prossimo".