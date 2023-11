WEC | Porsche sospende la costruzione delle 963 LMDh per il 2024

La seconda 963 per il team Jota, che si prepara ad affrontare il WEC 2024 con due auto, sarà l'ultima completata prima che la produzione venga temporaneamente interrotta, come ha spiegato il Costruttore tedesco, modificando il piano originale che prevedeva di mettere a disposizione dei clienti altre due vetture per ogni serie nel secondo anno di competizioni del prototipo.

Il piano prevedeva la consegna di quattro vetture, due per ogni serie, ai clienti sia nel 2023 che nel 2024, ma il responsabile del progetto LMDh di Porsche, Urs Kuratle, ha spiegato che le ragioni della decisione sono due.

"Semplicemente sovraccaricheremmo la nostra catena di fornitura, e questo è il primo aspetto", - ha detto - Questo include la fornitura della batteria monomarca prodotta da WAE Technologies".

"Ci sono un po' di problemi con la fornitura di batterie, non è un segreto: avere più auto in griglia sarebbe quindi un guaio da questo punto di vista. Il secondo motivo è che andremmo oltre le possibilità nel nostro sistema di assistenza ai clienti: a metà stagione abbiamo ritenuto di aver raggiunto il limite e Porsche vuole dare un buon supporto a loro".

"Il progetto LMDh, che ha un duplice impegno di Penske Porsche Motorsport nel WEC e nell'IMSA, oltre al programma clienti, semplicemente non è cresciuto come avevamo previsto".

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #5 JDC Miller MotorSports Porsche 963: Tijmen van der Helm, Mike Rockenfeller, Jenson Button

Kuratle ha aggiunto che non esiste una data certa per la ripresa della costruzione delle 963 a metà del prossimo anno, insistendo sul fatto che c'è una domanda di 963 da parte di clienti esistenti e nuovi e che si sarebbero potute vendere altre auto oltre al secondo telaio di Jota per il 2024.

Supponendo che Jota lo riceva per il WEC, probabilmente includendo ex piloti di Formula 1 di alto profilo, tra cui Robert Kubica, Sebastian Vettel e Jenson Button, ci saranno cinque 963 clienti in gara il prossimo anno.

Le due vetture di Jota nel Mondiale saranno affiancate da quella di Proton Competition, che è entrata in azione in occasione della gara di Monza di luglio. Proton e JDC/Miller MotorSports avranno una 963 a testa per tutta la stagione IMSA 2024.