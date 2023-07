WEC | Porsche sceglie Manthey come team per la LMGT3 del 2024

Sarà il team Manthey a rappresentare la Porsche nella nuovissima Classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

Come da regolamento, la Casa tedesca avrà l'opportunità di schierare due 911 GT3 R 992 nella categoria che dal prossimo anno prenderà il posto della defunta LMGTE, sfruttando lo status di concorrente prioritario in quanto iscritta anche alla Classe Hypercar con le sue 963 LMDh.

Dopo le riflessioni del caso, la gestione delle auto è ricaduta sulla squadra che le ha avute in mano per tanto tempo nella massima serie endurance quando le 911 erano a specifiche GTE come RSR-19 e vincevano titoli e 24h di Le Mans.

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Gianmaria Bruni, Richard Lietz, #92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre, with Alex Stehlig, Programm manager FIA WEC, Pascal Zurlinden, Head of GT-Motorsport, Bernhard Demmer, Manthey Racing Photo by: Porsche Motorsport

"Abbiamo ricevuto un enorme interesse da parte di potenziali e forti team, dunque la decisione non è stata facile - spiega Thomas Laudenbach, vicepresidente di Porsche Motorsport - Tuttavia, poiché i posti in griglia sono limitati, abbiamo dovuto fare una scelta, che è ricaduta su Manthey per una serie di ragioni".

"Oltre al fatto che si tratta di una nostra filiale, diversi altri fattori parlano a suo favore: il team ha una grande familiarità con la Porsche 911 GT3 R grazie alle gare del DTM ed ai principali eventi endurance. Inoltre, Manthey conosce da vicino le caratteristiche speciali del FIA WEC grazie ai molti anni di corse come team ufficiale con la Porsche 911 RSR".

"Infine, ma non meno importante, la storia di successo di Porsche con il team è un fattore importante. Insieme a Manthey, abbiamo vinto il campionato mondiale e conquistato tre vittorie di classe a Le Mans. Siamo certi che il prossimo anno saremo rappresentati benissimo nella nuova classe LMGT3".

Thomas Preining, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R Photo by: Alexander Trienitz

Michael Dreiser, Direttore Vendite di Porsche Motorsport, aggiunge: "L'esiguo numero di posizioni in griglia nella nuova Classe LMGT3 del WEC non rende purtroppo giustizia all'ampio approccio di Porsche Motorsport alle gare per i clienti".

"Quest'anno abbiamo da cinque a otto Porsche di clienti solo nella categoria GT. Inoltre, ci sono due 963 nella classe hypercar. Speriamo che la categoria LMGT3 si evolva bene a partire dal 2024 e che in futuro potremo competere con un maggior numero di team clienti".

Il team Manthey con sede vicino al Nürburgring torna quindi a competere per la categoria GT nel Mondiale ed ora non resta che attendere i nomi dei piloti che saranno impegnati al volante.

"Sono orgoglioso di poter tornare nel campionato FIA WEC come squadra ufficiale e di poter così ampliare il nostro programma GT3 il prossimo anno", commenta Nicolas Raeder, AD di Manthey Racing.

"Abbiamo già ottenuto successi nel WEC con Porsche e abbiamo molta esperienza e conoscenze per quanto riguarda i circuiti e le procedure. La stagione 2024 sarà entusiasmante e sono particolarmente lieto che torneremo a Le Mans".