WEC | Porsche saluta Ye, lo attende la Ferrari 499P di AF Corse

Porsche Motorsport Asia Pacific ha confermato l'addio a Yifei Ye, in procinto di continuare la sua avventura nel FIA World Endurance Championship con la Ferrari di AF Corse.

Il cinese era entrato nel programma della Casa di Weissach un paio di anni fa e attraverso il ramo asiatico ha affrontato un percorso di crescita tra GT e prototipi, dopo essersi messo in luce con la LMP2 di WRT.

"Dopo due anni indimenticabili come nostro pilota selezionato, grandi momenti vissuti in GT3, LMP2, LMDh e Formula E, è venuto il momento di dire addio a Yifei Ye, augurandogli il meglio per il futuro", si legge nella breve nota ufficiale emessa dalla Porsche.

Photo by: NM2255 Robert Kubica, Ferrari 499P

Ye è quindi libero e sarebbe pronto ad approdare in AF Corse, dove ad attenderlo c'è la Ferrari 499P #83 che condividerà con il già annunciato Robert Kubica, più un terzo pilota che le voci indicano essere Robert Shwartzman.

Il 23enne dovrebbe quindi proseguire la sfida in Classe Hypercar, dopo aver ottenuto ottime prestazioni al volante della Porsche 963 di Jota l'anno scorso, cambiando marchio e soprattutto tipo di prototipo, cosa che comunque non lo frenerà avendo già acquisito parecchia esperienza nonostante la breve carriera alle spalle.

La palla passa ora alla squadra piacentina, che un paio di settimane fa ha girato ad Imola proprio con Kubica per consentire al polacco di prendere un primo contatto con la 499P.