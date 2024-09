WEC | Porsche: Proton potrebbe essere unico team privato nel 2025

La Proton Competition potrebbe essere l'unico team clienti a schierare le Porsche 963 nella prossima stagione del FIA World Endurance Championship.

Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, se non che il team principal della squadra tedesca, Christian Ried, ha affermato più volte di essere intenzionato a raddoppiare il proprio impegno con le LMDh tedesche in Classe HYPERCAR.

Con il passaggio di Jota a team ufficiale di Cadillac Racing per il 2025, la coppia di prototipi di Weissach gestiti attualmente dalla compagine inglese è attualmente libera, dunque una verrebbe ereditata da Proton.

Per l'altra, invece, non pare ci siano i margini di qualcuno che se ne occupi, almeno secondo quanto ha affermato il Vice Presidente di Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach.

Thomas Laudenbach, Head of Porsche Motorsport Foto di: Andreas Beil

"Pare che Proton sarà l'unico team cliente il prossimo anno, da quello che so è lo scenario più probabile; se Christian vorrà schierare una seconda vettura, ce lo chiederà. Forse ci sono altri che vogliono iscrivere più auto, come ha fatto la Ferrari, ma è una cosa che fanno con l'ACO e non con noi", ha detto Laudenbach in un incontro coi giornalisti presenti ad Austin, tra cui Motorsport.com.

"Naturalmente siamo in stretto rapporto con lui, non c'è dubbio. Ma sono loro a decidere, perché devono cercare di mettere insieme i budget. Credo che sia difficile finanziare questo progetto su base privata".

"Ma se domani qualcuno ci telefona, ovviamente ci siederemo a parlarne, valutando se si tratta di un team adeguato, se hanno i finanziamenti e così via, e poi prenderemo una decisione. Successivamente, il WEC deciderà riguardo l'iscrizione".

"Attualmente ci sono due team clienti in campo: Jota e Proton. Jota è molto più vicina a Cadillac, e credo che questo sia un bene per loro. Basta parlare con Christian per rendersi conto di quanto sia difficile mettere insieme i budget per una cosa del genere. Forse ci sono molte squadre che desiderano farlo, ma pochi sono davvero in grado di farlo a un certo livello".

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Foto di: JEP / Motorsport Images

Rimane poi la questione della vettura in più che rimarrà vacante. Al momento sappiamo che i posti disponibili in griglia per il 2025 saranno 40 e che in HYPERCAR entrerà l'obbligo per ogni Costruttore di iscrivere due auto. La Aston Martin sarà la nuova arrivata con le due Valkyrie messe in pista da Heart Of Racing.

Lo spazio restante sarà per i privati e per ora la Ferrari ha già confermato che la 499P #83 di AF Corse è pronta a continuare la sua avventura. Dopo l'abbandono alla serie prima di Austin, Isotta Fraschini non ha assolutamente scartato l'ipotesi di esserci nuovamente, mentre la Vanwall-ByKolles ha aggiornato la sua Vandervell 680 LMH in vista di una possibile domanda da presentare a FIA WEC e ACO.

Ad ogni modo, la Porsche non ha intenzione di impegnarsi ulteriormente rispetto alle due 963 ufficiali gestite assieme al Team Penske, imitando più o meno quanto fa la Ferrari, a parte per quando arriverà la 24h di Le Mans.

#99 Proton Competition Porsche 963: Harry Tincknell, Neel Jani, Julien Andlauer Foto di: JEP / Motorsport Images

"E' una cosa di cui non stiamo parlando, anche se ci pensiamo sempre, ma credo che con le nostre due vetture siamo messi molto bene. Abbiamo almeno tre Porsche sulla griglia 2025, se Christian decide di continuare. E non dimentichiamo che per avere una terza vettura ufficiale è necessario un finanziamento. Le operazioni sono molto diverse se si tratta di tre macchine, ma al momento non è in programma".

"Il fatto è che due anni fa probabilmente la nostra filosofia era diversa, perché ci eravamo detti molto felici di fornire auto ai clienti, cosa che abbiamo fatto. Ma ora che abbiamo così tante vetture ufficiali o supportate da Costruttori sembra che lo spazio per i privati si stia esaurendo".

"Questo magari è un po' triste per loro, ma dall'altro lato è ottimo per la serie. È fantastico che ci siano così tante Case, ma allo stesso tempo per i privati la vita non è facile".

"Inoltre, non è un segreto che ci sia solo una Porsche disponibile per i clienti. Dobbiamo fornire un servizio di assistenza e tutto il resto, che è già parecchio impegnativo. Ma non deluderemo assolutamente nessun cliente, questo è chiaro".