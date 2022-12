WEC | Porsche non ha paura di una guerra dei costi con le Hypercar

Carica lettore audio

Porsche ha costruito la sua 963, che utilizzerà per tornare a correre tra i prototipi per la prima volta dal 2017, secondo le norme LMDh - le regole dei prototipi stabilite per la serie americana IMSA.

Insieme a Cadillac, gareggerà nel WEC con vetture omologate LMDh contro macchine costruite secondo il regolamento Le Mans Hypercar da marchi che includono i giganti Ferrari, Peugeot e Toyota.

Laudenbach ritiene che le Hypercar che gareggiano contro le auto LMDh - che utilizzano un sistema ibrido comune - avranno in realtà una forte ragione per non entrare in una guerra di spese nonostante il regolamento più "aperto" LMH, poiché le auto di ciascuna classe saranno equiparate attraverso il Balance of Performance del WEC.

"Non sono preoccupato di una guerra tecnologica da quel lato, perché sono in competizione con le LMDh, quindi non avrebbe senso per loro far esplodere il budget", ha detto a Motorsport.com. "No, non credo che questo accadrà".

"Vedo che il... non direi il problema, direi la sfida per gli enti regolatori è dare una possibilità equa a tutti. È un compito difficile per l'ACO e la FIA".

"Spero che ci riescano, perché in tal caso ci troveremo davvero di fronte ad una nuova era d'oro delle gare endurance".

#7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy Photo by: Porsche

Il responsabile di Porsche Penske Motorsport, Jonathan Diuguid, ha aggiunto che la stabilità della piattaforma è stata la chiave per attirare l'interesse dei principali costruttori: anche Acura e BMW costruiscono vetture secondo le regole LMDh, ma non si sono ancora impegnate al di fuori dell'IMSA prima del 2024, quando BMW entrerà nel WEC.

"I costruttori che si presentano devono investire molto ed ora hanno una piattaforma stabile per ottenere un ritorno su questo investimento", ha detto Diuguid.

"Le persone al tavolo che hanno permesso di raggiungere il traguardo - l'IMSA, la FIA e l'ACO - si sono finalmente riunite e hanno deciso che questa era la strada da seguire per il futuro delle corse endurance. Credo che vedremo i frutti di tutto il lavoro, dei compromessi e delle discussioni che tutti hanno fatto".

"Nei prossimi due anni, credo che avremo una classe davvero forte, con costruttori di alto livello che gareggeranno con i prototipi in entrambi i campionati. Inoltre, esiste un modello efficiente dal punto di vista del balance of performance per poter disputare le leggendarie gare di Daytona, Le Mans e Sebring".

"La LMDh fa un ottimo lavoro da questo punto di vista, dando una buona libertà ai marchi per quanto riguarda aerodinamica e motore, e la serie si prende tempo per dare garanzie sulla parità di budget e di prestazioni, in modo che non diventi una gara in cui gli unici a vincere sono quelli che spendono di più".