WEC | Porsche inizia i test ad Aragón, ci sono Vettel e Preining

La Porsche Penske Motorsport è ad Aragón, dove tra oggi e domani sarà impegnata in un test endurance di 36 ore in preparazione alla 24h di Le Mans.

La Casa di Weissach ha portato in Spagna i propri piloti ufficiali per sistemare gli ultimi dettagli sulla 963 LMDh in vista dell'impegno sul Circuit de la Sarthe a metà giugno.

A condurre il prototipo ibrido telaiato Multimatic ci saranno i sei piloti ufficiali che prendono parte al FIA World Endurance Championship 2024, ossia Matt Campbell/Michael Christensen/Frédéric Makowiecki (#5) e Kévin Estre/André Lotterer/Laurens Vanthoor (#6).

A loro si aggiungerà come già reso noto da qualche giorno anche Sebastian Vettel, che proverà la Porsche 963 per la prima volta al Motorland dopo essere stato accostato alla serie per tutto l'inverno prima di vedere sfumare possibilità di ingaggio da parte di Jota.

Sebastian Vettel test con la Porsche 963 Foto di: Porsche Motorsport

Oltre al 36enne 4 volte Campione di F1, la Porsche ha portato anche Thomas Preining ad Alcañiz; il Campione in carica del DTM aveva già provato la 963 nei Rookie Test andati in scena in Bahrain nel novembre scorso e a questo punto si delinea uno scenario piuttosto interessante.

Come noto, il marchio di Stoccarda ha ottenuto l'iscrizione di una terza vettura in Classe Hypercar a Le Mans e per ora la #4 vede confermato al volante Mathieu Jaminet, direttamente dallo schieramento dei piloti IMSA.

Non è quindi da escludere che i tecnici di Porsche e Penske stiano facendo tutte le valutazioni del caso, dando una possibilità di guida non solo a Vettel, ma anche a Preining, che in questa stagione sarà nuovamente impegnato nel DTM a difesa del titolo con la 911 GT3-R 992 della Manthey, ma libero da altre attività e quindi potenzialmente papabile per salire a bordo della 963 #4 a Le Mans.