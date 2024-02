WEC | Porsche: il nuovo albero motore 963 arriverà dopo Le Mans

La Porsche Motorsport ha deciso di posticipare l'introduzione del nuovo albero motore per le sue 963 LMDh dopo la 24h di Le Mans.

Inizialmente la Casa di Weissach aveva spiegato di essere già al lavoro sul pezzo in vista della gara francese, quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship, in modo da risolvere i problemi di affidabilità che l'attuale configurazione poteva creare.

Dopo il successo alla 24h di Daytona di gennaio, però, si è anche visto un miglioramento della situazione generale dei prototipi tedeschi, grazie anche all'aggiornamento dell'hardware fornito da Bosch, WAE Technologies e Xtrac per il sistema ibrido.

"A Le Mans non correremo con il nuovo albero motore, la decisione è stata presa dagli organi di governo di IMSA e ACO, che hanno fissato obiettivi chiari su come lavorare sul pezzo; questo non ci permetterà di aggiornarlo prima di Le Mans", ha spiegato il Direttore del programma ufficiale Porsche LMDh, Urs Kuratle.

Urs Kuratle Photo by: Porsche

Parlando coi giornalisti presenti in Qatar, fra cui Motorsport.com, ha chiarito anche che la modifica avebbe richiesto la spesa di un gettone di omologazione e una raccolta dati di almeno due gare prima di Le Mans, il che avrebbe voluto dire aggiornare tutte le 963 - comprese le clienti di Jota, Proton e JDC-Miller Motorsports - di WEC e IMSA entro la gara del 21 aprile ad Imola, rivedendo completamente il Balance of Performance di entrambi i campionati.

Una corsa contro il tempo che in Porsche hanno deciso di non intraprendere, vista anche una situazione più rosea dopo Daytona.

"Dovremo concentrarci al massimo su tutte le gare endurance che abbiamo in calendario prima di Le Mans correndo con il vecchio albero motore. Non avremmo ottenuto un chilometraggio sufficiente con quello nuovo. Avremmo dovuto introdurlo ad Imola; non dico che sia una decisione sbagliata, c'è stata una comunicazione chiara da parte degli organi di governo fin dall'inizio".

"Abbiamo provato a farlo, ma era una sfida davvero impegnativa e con un rischio troppo grande. Per quanto ne so, tutte le vetture dell'IMSA hanno girato senza problemi con al sistema ibrido a Daytona. Ci sono state diverse versioni di questa componente: la 2.3, la 2.3* e ora la 2.4, e questi cambiamenti sono andati in una buona direzione".

"Avendo tutte e quattro le 963 nei primi sei posti a Daytona, abbiamo capito tante cose e il fatto ha contribuito alla decisione di rimandare l'aggiornamento del motore".

"Abbiamo visto tramite i dati che siamo stati in grado di fare una gara di 24h portando tutte e quattro le auto al traguardo, questo è il punto".

#12 Hertz Team Jota Porsche 963: William Stevens, Callum Ilott, Norman Nato Photo by: JEP / Motorsport Images

Anche se non lo ha confermato del tutto, Kuratle ha ammesso che l'aggiornamento dell'albero motore del V8 biturbo da 4,6 litri passando dal 90° al 180° potrebbe appunto incorrere alla spesa di un cosiddetto EVO joker, anche se l'ultima parola spetta a FIA, ACO e IMSA perché per i problemi di affidabilità si può anche avere l'ok per effettuare modifiche senza perdere jolly di omologazione.

"Vogliamo ancora introdurlo e cercheremo di farlo quest'anno. Ora la palla è in mano nostra, dobbiamo trovare una nuova data per apportare la modifica, ma abbiamo i limiti imposti dagli organi di governo e dobbiamo cercare di rispettarli".

"Una volta che avremo tutto in mano e pronto torneremo da loro e capiremo quando annunciare una nuova data per la sua introduzione. Devono approvare se siamo autorizzati o meno a farlo, ma sembra che sia possibile, probabilmente spendendo un EVO Joker".

"Il blocco è lo stesso. Si sostituisce l'albero motore vecchio, si installa il nuovo e il gioco è fatto. Dovremo poi lavorare un po' sul software e c'è anche caso che il suono sia più bello, almeno da quello che sentiamo sul banco prova. Forse ora abbiamo un suono più tipico Porsche".

"Detto ciò, dovremo cambiare tutti i motori dei clienti e i relativi ricambi. Bisognerà fissare una data per fare questo, ma ancora non ce l'abbiamo. Vedremo in futuro come evolverà la situazione".