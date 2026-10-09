WEC | Porsche aumenta il controllo su Manthey fino al 67%

Porsche ha aumentato la propria partecipazione in Manthey Racing portandola al 67%, nell’ambito della strategia 'Sportwagenschmiede ’35' e del progetto 'Home of Sports Cars' di recente creazione.

L’azienda di Stoccarda intende quindi rafforzare la propria attività nel settore dei veicoli ad alte prestazioni.

“Manthey è da molti anni un collaboratore di fiducia di Porsche, saldamente radicato nel mondo dell’automobilismo e con una clientela fedele. Intendiamo partire da questa base", afferma l'AD di Porsche, Michael Leiters.

"Aumentando la nostra quota di partecipazione, ci avviciniamo ancora di più a questo marchio, con sede nei pressi del Nürburgring e di grande successo nelle competizioni per clienti, con l’obiettivo di ampliare la nostra offerta congiunta".

"Stiamo pensando a modelli speciali fuori segmento, kit prestazionali ed esperienze esclusive in pista".

Foto di: Porsche

Nasce 'Home of Sports Cars'

Con il termine 'Home of Sports Cars', Porsche raggrupperà le proprie attività in tre aree: Performance (inclusa Manthey), Esclusività (Sonderwunsch ed Exclusive Manufaktur) e Heritage. Al vertice di questo sistema si troverà la consolidata offerta di personalizzazione, che verrà ulteriormente potenziata.

Manthey vanta 30 anni di esperienza nel settore GT e un palmares consolidato nel mondo delle corse, che comprende sette vittorie assolute alla 24h del Nürburgring, sei vittorie di categoria a Le Mans e numerosi titoli FIA WEC e campionati DTM.

Con l’aumento della propria quota di partecipazione, Porsche intende rafforzare ulteriormente la collaborazione con Manthey ed espandere la propria presenza nel segmento delle auto ad alte prestazioni, sia su pista che su strada, al di là dei propri modelli GT.

Una collaborazione di successo

Quello che è iniziato con i successi del fondatore dell’azienda, Olaf Manthey, sui circuiti si è trasformato in una offerta di successo composta da prodotti ed esperienze autenticamente orientati alle prestazioni.

Dal 2020, Porsche e Manthey hanno sviluppato nove Manthey Kit in collaborazione – dalla 911 e dalla 718 fino all’ultima Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach.

"La fiducia reciproca è da tempo alla base della nostra collaborazione di successo. Negli ultimi 13 anni abbiamo realizzato insieme numerosi progetti straordinari", spiega Nicolas Raeder, AD di Manthey Racing GmbH.

"Consideriamo l’aumento della partecipazione azionaria come un segno personale di apprezzamento. Non vediamo l’ora di approfondire ulteriormente la nostra collaborazione e di sostenere la strategia di Porsche 'Sportwagenschmiede ’35' ".

Suo fratello Martin, Co-AD del team, aggiunge: "Con la nuova partecipazione azionaria affrontiamo il futuro in una posizione più forte. Si tratta del passo successivo nella nostra collaborazione".

"Lavorando in modo ancora più stretto, Porsche e Manthey potranno sfruttare le sinergie esistenti e il potenziale in modo ancora più mirato e rafforzare ulteriormente il ponte tra il motorsport e le vetture di serie".