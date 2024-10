WEC | Piloti Rookie Test: c'è anche Neubauer sulla Ferrari 499P

Il FIA World Endurance Championship ha ufficialmente diramato l'elenco dei piloti che prenderanno parte ai Rookie Test previsti in Bahrain la prossima settimana.

Domenica 3 novembre, infatti, al termine della 8h di Sakhir che concluderà la stagione 2024 della massima serie di durata, alcuni giovani ed altri concorrenti avranno modo di salire a bordo delle vetture di Classe HYPERCAR e LMGT3.

Qualcuno era già stato annunciato dai team, mentre altri erano ancora da confermare; tra questi quelli che gireranno sulla Ferrari 499P assieme all'ufficiale Yifei Ye.

Arthur Leclerc era già stato nominato e con lui vedremo anche Thomas Neubauer. Confermati tutti e sei gli ufficiali delle #50 e #51, rimane il punto interrogativo per chi sarà il terzo componente dell'equipaggio #83 di AF Corse.

La gialla gestita privatamente dal team piacentino resterà nelle mani di Ye e Robert Kubica, che se in un primo momento pareva essersi allontanato preferendo la ELMS (dove per altro ha vinto il titolo), sembra aver invece fatto dietrofront confermando la sua presenza.

Con Robert Shwartzman diretto in IndyCar assieme alla Prema e Leclerc confermato da Antonello Coletta come pilota per altri programmi GT-Endurance del Cavallino, ecco quindi che l'ultimo tassello del puzzle è ancora da trovare.

Anche per Neubauer è probabile una prosecuzione nel GT dopo la sua prima esperienza da ufficiale con la 296 GT3 di AF Corse-Francorchamps Motors, dunque non resta che attendere di scoprire il terzo impegnato ai Rookie Test sul prototipo di Maranello.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

Oltre ai nomi usciti in queste settimane, quali Kevin Magnussen e Guanyou Zhou, le ultime indiscrezioni di radio-paddock parlano di Phil Hanson, cresciuto nelle fila di United Autosports e visto in azione sulle Porsche 963 di Jota e JDC-Miller MotorSports tra Mondiale e IMSA, nome che potrebbe diventare piuttosto caldo se consideriamo che l'obiettivo di Ferrari e AF Corse è annunciare il trio della #83 prima della 8h del Bahrain.

In casa Cadillac approfitteranno della sessione per far accumulare esperienza con la V-Series.R a Frederik Vesti, fresco di ingaggio per l'IMSA Endurance Cup con Action Express Racing come annunciato nella giornata di mercoledì. Con l'estone vedremo all'opera Charlie Eastwood e Daniel Juncadella, piloti di Corvette in LMGT3.

La BMW, oltre al già noto Valentino Rossi, stamattina ha ufficializzato che darà modo ai giovani Dan Harper e Max Hesse di alternarsi al volante della M Hybrid V8 preparata dal Team WRT, coi ragazzi del reparto junior della Casa bavarese che quindi esordiranno sul prototipo LMDh telaiato Dallara dopo i tantissimi km macinati a bordo delle GT3 e al simulatore.

Peugeot Sport aveva già scelto la settimana scorsa Theo Pourchaire e Clement Novalak per guidare le due 9X8 con gli ufficiali Malthe Jakobsen e Paul Di Resta in alternanza, Alpine avrà Victor Martins (coadiuvato da Jules Gounon), la Toyota Esteban Masson affiancato da Mike Conway.

Sulla Porsche 963 ufficiale del Team Penske è indicato Mathieu Jaminet per fare da insegnante a Reshad De Gerus, che fra le altre cose era già stato invitato da FIA WEC e ACO per guidare la vettura vincitrice in HYPERCAR.

Rimanendo nel marchio tedesco, la Proton Competition ha Charlie Wurz (figlio di Alexander) affiancato dal neopromosso ad ufficiale, Julien Andlauer.

Lamborghini presenterà invece i suoi ufficiali Jordan Pepper e Franck Perera, con il sudafricano che quest'anno è stato riserva per la SC63.

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler Foto di: JEP / Motorsport Images

Per quanto concerne la Classe LMGT3, l'Akkodis ASP Team ha scelto di far guidare la Lexus RC F GT3 a quattro piloti.

Si tratta di Aurélien Panis e Paul Evrard, entrambi dotati di licenza Silver, che corrono nel GT World Challenge, rispettivamente con la Mercedes di Boutsen VDS e l'Audi di Saintéloc Racing.

Con loro vedremo Petru Razvan Umbrarescu, tornanto nella serie di SRO recentemente, che il prossimo anno sarà declassato a Bronze dalla FIA, mentre Ben Barnicoat, pilota di Vasser Sullivan in IMSA, darà loro una mano per capire al meglio la vettura, così come Arnold Robin e José Maria Lopez.

La Aston Martin offrirà la Vantage di Heart of Racing a Mattia Drudi, sulle BMW di WRT appaiono Grégory De Sybourg e Gilles Stadsbader, mentre a bordo delle Ferrari 296 di AF Corse ci sono Matteo De Palo e Mahaveer Raghunathan.

Grégoire Saucy, Tom Gamble e Marino Sato saranno una mano ad Alex Sedgwick per ambientarsi in United Autosports e provare la McLaren.

Nell'ottica di un passaggio alla Porsche, le Iron Dames Celia Martin e Michelle Gatting gireranno sulla 911 di Manthey PureRxcing assieme all'invitato dagli organizzatori Gilian Henrion.

Ancora da definire i piloti delle Lamborghini e Ford Mustang, queste ultime con i nomi degli ufficiali Dennis Olsen e Ben Barker.

Ricordiamo infine che FIA WEC e ACO hanno invitato Reshad De Gerus e Gillian Henrion per condurre, rispettivamente, le vetture vincitrici dei Mondiali in HYPERCAR e LMGT3.

FIA WEC - Rookie Test: Elenco Iscritti