WEC | Peugeot: Vandoorne titolare sulla 9X8 dal 2024

Stoffel Vandoorne è da oggi un pilota ufficiale e a tempo pieno di Peugeot nel World Endurance Championship. Il belga, pilota di riserva del team francese nella stagione corrente e pilota in Formula E del team DS Penske, entra così a far parte di uno degli equipaggi ufficiali per la prossima stagione.

Stoffel ha sostituito Nico Mueller nella gara al Fuji perché quest'ultimo si è rotto la clavicola al volante della Peugeot 9X8 Hypercar, finendo al settimo posto assoluto assieme a Loic Duval e Gustavo Menezes.

Questa promozione sublima l'impegno del belga ex McLaren F1 nel WEC. Un binomio iniziato nel 2019 quando corse con SMP Racing a Spa. Poi, 2 anni più tardi, corse con Jota nella classe LMP2 partecipando alla 24 Ore di Le Mans.

"Sono davvero contento di far parte del team Peugeot da pilota ufficiale per la stagione 2024", ha dichiarato Vandoorne. "Ho sempre apprezzato il FIA WEC avendo partecipato nel 2019 e nel 2021".

"Il mio obiettivo è sempre stato chiaramente quello di tornare in questo Mondiale e ora ancora di più, con la classe Hypercar che annovera così tante Case".

#94 PEUGEOT TOTALENERGIES Peugeot 9X8 Hybrid Hypecar: Loic Duval, Gustavo Menezes, Stoffel Vandoorne Photo by: JEP

"Avere l'opportunità di lottare per la vittoria e correre alla 24 Ore di Le Mans è fantastico e credo che sia un sono per tanti piloti. Sono onorato di far parte di questo team e non vedo l'ora di iniziare la mia avventura con Peugeot".

Jean-Marc Finot, senior VP di Stellantis Motorsport, ha aggiunto: "Lo spirito di quadra di Vandoorne, le sue performance e la sua consistenza sono in linea con quelle dei suoi compagni di squadra. La sua abilità di adattarsi al ritmo è celebre".

Peugeot non ha ancora ufficializzato di quale equipaggio farà parte Stoffel, ma Motorsport.com può rivelare che sarà al volante della 9X8 numero 94 con Nico Mueller e Loic Duval in seguito all'annuncio del team in cui è stato reso noto l'addio di Menezes al termine della stagione corrente.

Non è ancora chiaro se Vandoorne continuerà a far parte del team DS Penske accanto a Jean-Eric Vergne nel Mondiale FIA Formula E com'è accaduto nella stagione terminata ormai da qualche mese. Il team francese non ha ancora rivelato i suoi piani per la prossima stagione.