WEC | Peugeot, stavolta la strategia paga: "Bravura e fortuna"

La Peugeot porta a casa punti insperati alla 6h del Fuji, penultimo evento del FIA World Endurance Championship che si è disputato lo scorso fine settimana.

In Giappone le 9X8 si erano presentate reduci da due prove davvero difficili e negative come quelle offerte in Brasile e Stati Uniti, ma questa volta le cose sono riuscite a girare per il verso giusto, nonostante la fatica non sia mancata.

Quando tutto sembrava ormai volgere ad un altro risultato per niente buono, ecco che la strategia adottata dal team del Leone ha avuto un colpo di fortuna; l'ingresso della Safety Car nelle ultime due ore ha permesso alla #93 di Jensen/Muller/Vergne di sfruttare al meglio le gomme Michelin nuove e rimontare posizioni su posizioni, scalando la classifica fino ad ottenere il quarto posto, mentre la #94 di Di Resta/Duval/Vandoorne ha tagliato il traguardo ottava.

Si tratta del miglior risultato assoluto per la Hypercar francese da quando è stata aggiornata ed ha esordito a Imola, il che ha da un certo punto di vista galvanizzato non poco i vertici del team, come spiega il Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne Foto di: JEP / Motorsport Images

"È stata una gara piena di colpi di scena, con molte collisioni, Full Course Yellow e Safety Car. Siamo soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto, anche se ci manca ancora un po' di ritmo. Forse non avevamo la macchina più competitiva e guardando i tempi sul giro, a dire il vero, non siamo ancora il massimo in termini di passo, ma siamo riusciti a compensare il tutto con un'ottima strategia", ammette l'ingegnere, che però poi sorride anche pensando ad ulteriori aspetti di un determinato peso.

"E ad essere sinceri, c'è stato anche un pizzico di fortuna, ma è vero anche che non ne abbiamo avuta in altre circostanze. Ora le gare sono molto combattute e i distacchi sono minimi, per cui si verificano incidenti e penalità che possono cambiare molto le cose".

"E' un risultato che ci dà una bella spinta, abbiamo attraversato momenti molto difficili senza ottenere risultati, con molta pressione addosso dopo eventi come San Paolo e Austin. Soprattutto Austin è stata una gara molto negativa per noi, per cui il Fuji è stato durissimo da preparare. Lavoriamo sempre allo stesso livello e stavolta siamo riusciti a mettere insieme il tutto, mentre i nostri rivali hanno commesso alcuni errori, cosa che ci ha dato una bella mano".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne Foto di: JEP / Motorsport Images

Gli errori altrui hanno aiutato la Peugeot, che ad un certo punto ha provato la strategia d'emergenza pur di risalire la china, sacrificando le prime ore per aver poi modo di spingere nelle ultime e tentare una rimonta che, alla fine, è andata a segno clamorosamente, dato che la 9X8 #93 pareva un fulmine nei confronti di altre vetture che stavano letteralmente arrancando. E il podio è sfumato per poco più di 3"...

"Siamo soddisfatti della strategia, abbiamo fatto un paio di azzardi durante la gara. Sapevamo di aver risparmiato più pneumatici rispetto ai nostri diretti rivali e questo ci avrebbe permesso di avere un passo più veloce a fine gara".

"Ci ha richiesto pure qualche sacrificio all'inizio, ma è stato un bel lavoro di squadra perché alcuni piloti hanno dovuto provare a conservare le gomme per la fine. Abbiamo continuato a spingere in pista anche se i tempi sul giro non erano buoni, perché sapevamo che alla fine avremmo avuto gomme più fresche".

"La prestazione dei piloti nell'ultimo stint è stata straordinaria. Nel complesso, sono molto soddisfatto e orgoglioso di tutti in squadra; questo risultato premia l'impegno di tutti".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Loic Duval, Stoffel Vandoorne Foto di: JEP / Motorsport Images

Jean-Marc Finot, Vice Presidente di Stellantis Motorsport, aggiunge: "Entrambe le 9X8 hanno terminato la 6 Ore del Fuji, con la #93 che si è piazzata vicinissima al podio. Questo segna un progresso significativo rispetto alle gare precedenti e premia il team che, considerando i suoi sforzi e i suoi investimenti personali, meritava davvero questo risultato".

"Abbiamo avuto un'ottima strategia con le gomme che ha fatto la differenza risparmiando pneumatici freschi per la fine della gara. Questo risultato porta gioia ai fan di Peugeot, che è la nostra più grande ricompensa. Oggi i nostri piloti si sono divertiti molto a guidare entrambe le 9X8, che si sono comportate in modo impeccabile! Tuttavia, resta necessario avere più ritmo per puntare al podio; questo resta il nostro obiettivo".

Sul fronte piloti, Jensen sottolinea la vera e propria guerra nel finale che a suon di sorpassi lo ha visto risalire la classifica: "C'è stata una grande battaglia in pista e ho spinto molto per rimanere nel giro di testa, ma non avevo idea della mia posizione! Ho superato l'Alpine nonostante le mie gomme fossero distrutte, ma ho continuato a tenere lo stesso ritmo. Sono felicissimo di questo 4° posto, è un grande risultato".

Un po' più dispiaciuto Vandoorne: "È stata una gara complicata, con molti incidenti in pista e numerose interruzioni. Loïc ha fatto un'ottima partenza, che ci ha messo su una buona strada. In seguito, siamo stati un po' sfortunati con alcune Safety Car, ma nel complesso l'8° posto rimane un buon risultato in questo campionato altamente competitivo. È stata una grande giornata per la squadra!"