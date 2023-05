WEC | Peugeot Sport punta sui giovani: ingaggiato Malthe Jacobsen

La Peugeot Sport ha scelto Malthe Jakobsen come nuovo pilota ufficiale sul quale puntare per il futuro nel mondo dell'Endurance.

La Casa del Leone inaugura così con il giovanissimo danese (19 anni) il nuovo reparto Junior, dopo che ai Rookie Test svolti al termine dello scorso anno in Bahrain gli aveva affidato per una prova la 9X8 Hypercar.

Jacobsen si era ben distinto risultando il più veloce di tutti i ragazzi impiegati sulla LMH transalpina in quella occasione ed oggi è arrivato l'annuncio della firma con il Costruttore di Satory attualmente impegnato nel FIA World Endurance Championship.

Nato il 29 ottobre 2003 a Thisted, Jacobsen è Campione in carica in ELMS, dove corre con la Oreca 07-Gibson di Cool Racing in Classe LMP2, promosso dalla squadra francese dopo le avventure in LMP3 nella stessa serie e in Le Mans Cup, vinta nel 2022. Fra una ventina di giorni esordirà alla 24h di Le Mans.

Malthe Jakobsen, Team Peugeot Photo by: Peugeot Sport

"Sono davvero entusiasta, orgoglioso e felice di approdare in Peugeot Sport come pilota del programma Junior - ha dichiarato Jacobsen, che sarà impegnato al simulatore e in tutte le attività della squadra in pista - Non vedo l'ora di cominciare questa avventura e sono prontissimo a lavorare duramente per raggiungere i nostri obiettivi nell'endurance".

"Peugeot mi ha dato l'opportunità lo scorso anno in Bahrain di guidare per la prima volta una Hypercar; è un marchio automobilistico importante con una grande storia nelle competizioni. Spero che potremo costruire qualcosa di importante insieme e stabilire un rapporto solido in futuro".

Linda Jackson, AD di Peugeot Sport, aggiunge: "Quando Jean-Marc Finot e Olivier Jansonnie mi hanno parlato di Malthe per i Rookie Test, ho approvato immediatamente il suo impiego e sono lieta che ora lo stiamo integrando in un programma junior. Peugeot guarda anche al futuro. Individuare i giovani talenti e gli astri nascenti dello sport automobilistico è una nostra priorità da molti anni. Malthe ha dimostrato di essere un giovane pilota veloce, che ha tutte le qualità giuste e abbiamo grandi ambizioni per lui in futuro".