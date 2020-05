WEC: Peugeot sceglierà presto se fare una Hypercar o una LMDh

Il ritorno della Peugeot nel mondiale endurance nel 2022 rimane l’obiettivo della Casa francese nonostate il ritardo nel decidere se partecipare con una LM Hypercar o con una vettura in linea con i regolamente LMDh.

Il costruttore francese ha rilasciato breve comunicato in merito sulla scia dell'annuncio di questa settimana di ulteriori dettagli del regolamento LMDh da parte del promotore del WEC, l'Automobile Club de l'Ouest e l'IMSA in Nord America.

Peugeot, tuttavia, non ha ancora preso una decisione circa la vettura che verrà realizzata e che avrebbe dovuto essere annunciata alla fine di marzo.

Jean-Marc Finot, boss del settore motorsport PSA, ha spiegato che il progetto endurance sta procedendo nella giusta direzione nonostante la crisi sanitaria mondiale.

“Tutto il personale è rimasto unito e motivato, e la ricerca e lo sviluppo sono continuati a casa grazie ai mezzi forniti dal Gruppo PSA”, ha dichiarato, per poi spiegare come l’impatto dello smart working sul team di progettazione debba ancora essere analizzato.

La Peugeot non ha ancora rivelato se entrerà a far parte della serie dall'inizio della stagione 2022. Nell’annuncio dello scorso anno era stato anticipato che la Casa francese sarebbe tornata in pista, per la prima volta dal 2011, genericamente nel 2022.

L’intenzione del costruttore era quella di essere pronto per la stagione 2022/2023, ma non era stata esclusa la possibilità di utilizzare un prototipo LMH nella seconda parte del campionato 2021/2022 che avrebbe anche corso alla 24 Ore di Le Mansa.

Finot ha espresso soddisfazione per la bozza iniziale del regolamento LMDh, che permetterà ai costruttori di gareggiare con le stesse macchine nel WEC e nel campionato IMSA SportsCar.

“Era essenziale avere regole comuni su parametri come il peso, la potenza e l'aerodinamica, e questo è stato raggiunto”, ha detto.

“Abbiamo seguito con grande interesse l'evoluzione delle regole LMDh e la convergenza tra le queste e quelle Le Mans Hypercar”.

“Siamo soddisfatti di questo annuncio e soprattutto della conferma delle questioni tecniche legate al Balance of Performance che garantirà un'equità sportiva tra le due categorie”.

Finot aveva fatto molte pressioni per ottenere quella che chiamava una perfetta equità tra le classi LMH e LMDh.

L'annuncio di giovedì ha specificato come le auto avranno un peso minimo di 1030 kg e una potenza combinata del motore a combustione interna e del sistema ibrido specifico dell'asse posteriore pari a 500k, cioè 670 CV.

Finot ha poi lasciato intendere che la decisione su quale categoria di auto costruire, prevista per marzo, è imminente.

“Peugeot rivelerà a tempo debito la categoria in cui il marchio tornerà nell’endurance nel 2022”.

I commenti di Finot sull'importanza della riduzione dei costi potrebbero indicare che la Peugeot si stia orientando verso la più economica categoria LMDh e stia sviluppando una vettura con un telaio LMP2 realizzato da uno dei quattro costruttori autorizzati.

“Gli sport motoristici dopo la crisi dovranno dimostrare una maggiore responsabilità sociale e ambientale e i suoi costi dovranno essere significativamente inferiori. La priorità dovrebbe essere data all'attrattiva e all'intrattenimento piuttosto che agli irragionevoli sviluppi tecnologici che abbiamo dovuto affrontare”.

La Peugeot ha già accettato di lavorare con il marchio Ligier, che a gennaio ha ottenuto l'estensione della licenza P2, sull'aerodinamica della sua vettura per il mondiale endurance del 2022.

