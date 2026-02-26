WEC | Peugeot pronta a graffiare: 9X8 con la livrea 'Hypergraphs' in omaggio alle GTi

Peugeot Sport ha presentato la nuovissima colorazione denominata 'Hypergraphs' che le 9X8 vestiranno per la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship.

Presso il prestigioso Atelier Vendôme di Parigi, la Casa del Leone ha tolto i veli alla livrea ideata in collaborazione tra il reparto delle competizioni e lo studio design per il prototipo ibrido LMH iscritto alla Classe HYPERCAR.

Come già annunciato da tempo, a condurre la vettura #93 saranno Nick Cassidy, Paul Di Resta e Stoffel Vandoorne, mentre la #94 andrà nelle mani di Loïc Duval, Malthe Jakobsen e Théo Pourchaire.

Oggi, invece, è stato il turno della livrea: l'idea delle tinte 'Hypergraphs' deriva dalla volontà di esprimere il linguaggio delle prestazioni di Peugeot Sport, rappresentando un'interpretazione dinamica ispirata al motorsport del motivo iconico degli artigli del Leone Peugeot, elemento distintivo presente su tutti i modelli del marchio.



"Queste scie di gradiente evocano la velocità e il movimento costante delle auto da competizione Peugeot 9X8, costantemente in movimento. Simboleggiano anche il flusso continuo di milioni di dati punti, con l'analisi e l'interpretazione di tali dati che diventano fondamentali per la competitività in un campionato in cui i margini tra i rivali sono incredibilmente ridotti", recita la nota ufficiale.

Peugeot 9X8 Foto di: Peugeot Sport

La collaborazione tra i reparti Peugeot Sport e Design era già emersa lo scorso anno prima della 24h di Le Mans, in occasione della presentazione della E-208 GTi: le tonalità bianco/nero/rosso riprendono i colori storici delle vetture GTi del marchio francese, le quali esordirono nel 1984.

"La nuova livrea della Peugeot 9X8 è prima di tutto un'ulteriore prova dell'eccezionale qualità della collaborazione tra Peugeot Design e Peugeot Sport", rimarca Matthias Hossan, Responsabile del Design.

"Ipergrafi che rappresentano i leggendari 3 artigli e la loro espressione di prestazioni, e modernità con una colorazione che incarna lo spirito leggendario della Peugeot GTi. Il nostro obiettivo è portare una dose extra di emozione e piacere a ogni giro completato dalla 9X8".



Alain Favey, AD di Peugeot, ha aggiunto: "La nuova livrea della 9X8 illustra perfettamente l'ambizione del marchio di perpetuare la leggenda della GTi: un'elegante fusione di eredità unica ed eccellenza tecnologica all'avanguardia".

"La livrea esprime la sinergia tra le prestazioni della squadra in pista e presto su strada. Con un obiettivo condiviso: offrire ai nostri clienti e al pubblico il massimo del piacere di guida, secondo Peugeot".



Il nuovo, Team Principal del Team Peugeot TotalEnergies, Emmanuel Esnault, chiosa: "Svelare una nuova livrea è sempre un momento chiave per il marchio e per la squadra: simboleggia l'inizio di una nuova stagione e una nuova dinamica guidata da rinnovate ambizioni, pur rimanendo saldamente radicata nell'eredità e nell'identità di Peugeot.

"Questa livrea incarna pienamente lo spirito del progetto e il legame stretto tra la concorrenza e il marchio. È anche un'opportunità preziosa per riunire i nostri partner e condividere questo momento importante che dà il via alla stagione 2026. Non vediamo l'ora di vederlo prendere vita sulla pista in Qatar, al primo evento del campionato".