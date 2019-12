WEC: Peugeot potrebbe far esordire la Hypercar prima del 2022/23

Peugeot rientrerà nel WEC a partire dal 2022. Questa è stata la grande notizia del mese di novembre che ha poi avuto particolari conseguenze nei programmi sportivi di PSA Motorsport con il ritiro immediato dal WRC di Citroen Racing.

Le risorse saranno così impiegate per preparare - assieme alla Rebellion - la Hypercar che dovrà fare il suo esordio tra 3 anni. Tutti pensavano di vedere in gara la nuova arma della Casa francese a partire dalla stagione WEC 2022/2023.

"Alcune settimane fa non abbiamo detto che avremmo esordito nel 2022/2023", ha dichiarato Jean-Marc Finot, capo della divisione motorsport di PSA. "Abbiamo detto che arriveremo nel 2022, ma non abbiamo detto esattamente quando".

"Stiamo cercando di riuscire nell'intento di correre prima di quella stagione", ha dichiarato Finot a Motorsport.com. Qualora il debutto avvenisse prima, la Hypercar del Leone Rampante potrebbe addirittura esordire alla 24 Ore di Le Mans della stagione 2021/2022. "Sarebbe una decisione molto complessa da prendere, perché sarebbe rischiosa".

L'intenzione è di avere il prototipo pronto per il 2021, per poi cercare di farlo girare nel corso di quell'anno. "Il prototipo sarà pronto a metà del 2021, ma non posso dirti in che mese di preciso", ha continuato Finot.

PSA Motorsport ha spiegato poi i motivi di questa lunga gestazione della vettura, perché i Costruttori potranno omologare solo 2 diversi progetti della Hypercar nei primi 5 anni di vita del modello. "Se non si è pronti a sufficienza per iniziare a correre, potremmo pentircene per 5 anni".