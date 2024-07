WEC | Peugeot non molla: "Obiettivo podio, sappiamo cosa fare"

In casa Peugeot Sport non c'è assolutamente voglia di gettare la spugna, nonostante ad oggi i risultati continuino a non essere soddisfacenti da quando il Leone è tornato in azione nel FIA World Endurance Championship.

La 9X8 in versione 2024 non ha per il momento portato nulla di positivo nelle uscite di Imola, Spa-Francorchamps e Le Mans; se da un lato va senz'altro detto che il Balance of Performance assegnatole fin qui non è stato certamente vantaggioso, è pur vero che la delusione maggiore è arrivata proprio nella 24h di casa.

La Top10 sfiorata dalle due Hypercar francesi era molto meno di quel che ci si potesse aspettare, ma da questo punto di vista la gara della Sarthe ha donato parecchi dati e spunti su cui ora si concentrerà il lavoro dei transalpini.

"Dobbiamo lavorare sulle prestazioni, guardando i dati GPS di Le Mans abbiamo capito dove siamo forti e dove siamo deboli, quindi sono le aree su cui dovremo lavorare", ha spiegato il Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie, ai giornalisti presenti a San Paolo, tra cui Motorsport.com.

"C'è ancora molto da imparare a livello di set-up. Abbiamo iniziato a far funzionare la macchina a dicembre ed è completamente diversa da quella vecchia. È interessante notare che a Le Mans, le aree in cui siamo stati deboli erano quelle in cui la vecchia auto era piuttosto forte, e viceversa".

"Durante l'inverno ci siamo concentrati sull'affidabilità e sulla risoluzione di tutti i problemi che avevamo inizialmente negli anni precedenti, il che sembra aver funzionato. Ora dobbiamo dedicare più tempo alle prestazioni".

"Fino ad ora abbiamo cercato di dare più fiducia ai piloti, in modo che potessero spingere un po' di più. Le aspettative adesso sono quelle di mostrare sempre più prestazioni nelle gare rimanenti di questa stagione".

"Non lotteremo per le prime posizioni del campionato, anche perché per noi è ormai andato, ma abbiamo ancora quattro gare per dimostrare le nostre prestazioni e stiamo davvero facendo di tutto. L'obiettivo è quello di avvicinarci al podio entro la fine della stagione, sicuramente".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen, Nico Muller Foto di: Marc Fleury

Questo fine settimana c'è la 6h di San Paolo da affrontare in Brasile, poi una gara altrettanto lunga ad Austin il 1° settembre, seguita da quella analoga del Fuji, per poi chiudere l'anno con la 8h del Bahrain in novembre.

A fine luglio ci sarà una due giorni di test collettivi proprio in Texas, anche per provare le gomme Michelin del 2025, ma il lavoro di Peugeot non si fermerà solamente a quella prova perché il programma è molto più ampio, come rivela Jansonnie.

"Il programma ora sposta un po' gli equilibri di ciò abbiamo fatto fino ad oggi. A Le Mans bisognava assolutamente garantire l'affidabilità, ma queste gare di 6 Ore non sono certamente più facili, seppur più semplici di Le Mans".

"L'attenzione che dedicheremo ai test sarà diversa. È più facile occuparsi di una sola cosa invece che di due allo stesso tempo, con prestazioni e affidabilità sotto la lente".

"Con i regolamenti sportivi è necessario bilanciare la quantità di test che facciamo prima e dopo Le Mans. Tutti vogliono farne il più possibile prima di Le Mans per cercare di accumulare esperienza, mentre di solito ne abbiamo meno dopo, ma più tempo per preparare tutto".

"Prenderemo parte ai test organizzati al Circuit of The Americas e poi ne svolgeremo altri dopo il Fuji, prima di recarci in Bahrain a novembre per il gran finale di stagione".