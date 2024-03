WEC | Peugeot, la nuova 9X8 è pronta! Presentazione il 25 marzo

La Peugeot Sport mostrerà finalmente le forme della sua nuova Hypercar per il FIA World Endurance Championship lunedì 25 marzo alle ore 11;00.

La Casa del Leone da mesi sta lavorando per rendere più competitiva la 9X8, la cui versione precedentemente omologata ha fatto la sua ultima apparizione in occasione della 1812 Km del Qatar.

Alla prima gara della stagione 2024 il meritato podio è sfumato solamente negli ultimi due giri a causa di un problema avuto al rifornimento finale che di fatto non ha riempito il serbatoio della vettura #93 abbastanza per arrivare a concludere la corsa di 10h a Lusail.

Ma ormai è tempo di voltare pagina e l'esordio della versione evoluta della 9X8 avverrà alla 6h di Imola del 19-21 aprile, cominciando a vedere come si comporterà ora con le novità introdotte.

Peugeot 9X8 LMH Foto di: Peugeot Sport

La prima è ovviamente la famigerata ala posteriore, assente nel modello visto in azione fino alla settimana scorsa ed ora montato con una soluzione che, a quanto pare, resta comunque piuttosto particolare.

Ma ci sono anche le ruote di dimensioni diverse e soprattutto bisognerà capire come si è lavorato a livello aerodinamico generale e sul fondo vettura, studiato in precedenza per generare quel carico al posteriore necessario per sopperire alla mancanza dell'alettone.

"Progredire, innovare, evolvere", sono le tre parole scelte per annunciare il lancio della Peugeot 9X8 attraverso un breve video che mostra una versione nero-carbonio in azione sul tracciato del Paul Ricard, ma chiaramente nascondendo bene il posteriore del prototipo.

L'appuntamento per tutti è alle ore 11;00 di lunedì 25 marzo con tanti contenuti esclusivi e di approfondimento che potrete trovare su Motorsport.com.