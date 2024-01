WEC | Peugeot conferma i sei piloti 9X8, ma cambia gli equipaggi

La Peugeot Sport ha ufficializzato gli equipaggi per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, dove ci sono un paio di novità rispetto allo scorso anno.

Queste stanno nelle due formazioni che vedremo all'opera sulle rinnovate 9X8 in Classe Hypercar, che come sappiamo stanno compiendo uno sviluppo deciso montando un'ala posteriore, ruote di dimensioni diverse e adottando anche una nuova aerodinamica, specialmente per quel che riguarda il fondo vettura.

Tutti confermati i sei piloti che hanno preso parte al Mondiale 2023, ma i cambiamenti riguardano in particolar modo Nico Müller e Paul Di Resta.

Lo svizzero è stato spostato sulla vettura #93 assieme a Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne, mentre lo scozzese andrà a condividere il volante della #94 con Loïc Duval e Stoffel Vandoorne.

Confermato anche come riserva Malthe Jakobsen, il quale porterà avanti sia il lavoro dietro le quinte che un programma di crescita come pilota del gruppo Junior del Leone.

Peugeot 9X8 LMH con l'ala posteriore

"Il livello del FIA WEC è tale che non ci si può permettere di trascurare alcun aspetto e quindi abbiamo lavorato durante l'inverno per cercare di migliorare ovunque fosse possibile", spiega il Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie.

"La composizione degli equipaggi è un pezzo importante del puzzle e, dopo aver studiato i dati delle gare e dei test, eravamo convinti di poter mettere a punto le due formazioni".

"Abbiamo la fortuna di avere sei piloti di grande talento, quindi abbiamo deciso di ottimizzare ogni vettura raggruppando i piloti in base alle loro preferenze di assetto, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni".