WEC | Peugeot: completato il test di 24h al Paul Ricard Il tracciato di Le Castellet ha ospitato la prova che il team del Leone aveva in programma prima di Natale con un unico esemplare di 9X8 guidato dai sei ufficiali Vergne, Di Resta, Jensen, Menezes, Duval e Müller in alternanza per risolvere i problemi avuti nell'arco del 2022.