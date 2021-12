WEC | Peugeot comincia il lavoro con la 9X8: "Presto in pista"

Lo shakedown della Peugeot 9X8 Hypercar ha suscitato sicuramente curiosità, ma dato finalmente una conferma.

La vettura con la quale la Casa del Leone tornerà a competere nel FIA World Endurance Championship e alla 24h di Le Mans prosegue il suo svezzamento e ora comincerà realmente a girare in pista.

Oltre all'immagine manipolata per non mostrare la parte posteriore - dove sono apparse senza ombra di dubbio appendici aerodinamiche sopra le ruote, ma senza far capire se si tratti di un'ala completa - i tecnici francesi ci tenevano a fare sapere al mondo che il progetto prosegue.

"Abbiamo in programma tanti test, ma non possiamo dire dove e quando li faremo. Ma lo sviluppo inizia ora, entro fine anno qualcosa faremo", ha detto una portavoce della Peugeot a Motorsport.com.

"Andremo anche in pista, era importante comunque fare vedere che l'auto ha girato per la prima volta, che era l'obiettivo dichiarato entro il termine del 2021. In tempi di COVID è molto difficile restare nei programmi".

Sempre molto abbottonati sul da farsi, anche per il discorso alettone al retrotreno non ci sono segnali in un senso o nell'altro.

"Se c'è o no l'ala posteriore? E' la risposta che tutti vogliono..."

Della serie, aspettate e vedrete. Nel frattempo si attendono ulteriori dettagli sul programma del 2022, dato che per partecipare a Le Mans bisognerà fare anche le altre gare del calendario WEC.

Da questo punto di vista, i transalpini hanno sempre detto che non c'è fretta e che l'omologazione del prototipo avverrà quando questo verrà ritenuto completato e competitivo, dato che poi sarà 'congelato' per 5 anni.