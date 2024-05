WEC | Peugeot attacca il BoP: "Noi trattati ingiustamente"

Peugeot si sente trattata ingiustamente dagli organi di governo del FIA World Endurance Championship, attaccando in modo indiretto il Balance of Performance assegnato alla sua Hypercar.

Jean-Marc Finot, capo del motorsport del costruttore francese, ha dichiarato a Motorsport.com a Spa che "la mia sensazione è che siamo trattati ingiustamente", non menzionando il BoP, perché il regolamento sportivo della serie vieta espressamente a Costruttori, team e piloti di parlarne.

Ma il risultato dei suoi commenti è che Peugeot ritiene che la sua 9X8 2024 aggiornata avrebbe dovuto ricevere una riduzione di peso per la sua seconda apparizione nel WEC a Spa lo scorso fine settimana.

"Abbiamo passato un anno a cercare di migliorare l'auto e non ne vediamo l'effetto sulla pista o nei nostri risultati. Questo è molto difficile da capire ed è molto negativo per il morale della squadra".

La nuova versione della 9X8 non è stata competitiva al suo debutto a Imola in aprile e non ha ricevuto alcun aiuto dal BoP in vista della 6 Ore di Spa di sabato scorso, ricevendo anzi un aumento di peso di 4 kg e una riduzione di potenza di 2 kW (2,5 CV) prima del terzo round del WEC in Belgio.

Ciò è avvenuto in conformità con un riallineamento del BoP per le Ardenne che ha comportato solo cambiamenti minori per tutte le vetture della classe Hypercar, tranne che per la Ferrari 499P LMH, che dopo Imola ha avuto un aumento di 12 kg del peso minimo e una riduzione di potenza di 4 kW (5 CV).

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller Photo by: Marco Losi / KAPPAEMEDIA

Ma l'Automobile Club de l'Ouest, che coorganizza il WEC con la FIA, ha ribadito una componente chiave della nuova metodologia del BoP introdotta per il 2024 in risposta ai commenti di Finot.

"Il processo del BoP prevede una finestra, e se una vettura va oltre queste prestazioni la rallentiamo rapidamente - ha spiegato il presidente del club Pierre Fillon - Ma se una vettura è sotto, allora reagiremo molto più lentamente, per evitare gente che si nasconde".

Il direttore tecnico di Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, ha definito deludente il risultato di Spa, nonostante la migliore delle due 9X8 sia arrivata nei punti col 10° posto.

"Siamo piuttosto delusi dalle prestazioni della vettura. Sapevamo fin dall'inizio, dalle Prove Libere 1, che sarebbe stato piuttosto difficile qui, ad essere onesti, ma speravamo di essere un po' più vicini di quanto abbiamo mostrato oggi".

Jansonnie ha sottolineato che a Spa la 9X8 è stata veloce nel primo e nell'ultimo settore, che replicano fedelmente le sezioni del Circuit de la Sarthe a Le Mans.

"Speriamo di poter mostrare un ritmo migliore alla 24 Ore di Le Mans. È molto diverso in termini di disegno".

Finot si è rifiutato di fare previsioni per Le Mans evitando di parlare del BoP: "C'è qualcosa di cui non posso parlare che sarà diverso per Le Mans, quindi non posso fare alcuna previsione".