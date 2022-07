WEC | Peugeot apre la porta ai clienti per le 9X8 LMH in futuro Peugeot è disponibile a fornire le sue 9X8 Hypercar ai clienti in futuro per prendere parte al FIA WEC.

Di: Gary Watkins Carica lettore audio Il costruttore francese è pronto a trattare coi team privati che volessero far correre una o più vetture di nuova generazione, come ha rivelato il capo di Peugeot Sport, Jean-Marc Finot, al debutto del mezzo nel WEC a Monza lo scorso fine settimana. "Se avessimo l'opportunità di avere più Peugeot sulla griglia di partenza saremmo molto contenti", ha detto Finot, che è anche a capo del settore motorsport del gruppo Stellantis, di cui Peugeot fa parte. "Potrebbe trattarsi di uno sponsor che vuole supportare un'ulteriore macchina alla 24 Ore di Le Mans o di un team indipendente che voglia correre con una vettura per l'intera stagione". "Questo è un programma ufficiale e siamo concentrati su di esso, ma non significa che se un cliente fosse interessato non studieremmo il caso". "Dobbiamo però essere sicuri che il supporto ai clienti non danneggi le prestazioni del team ufficiale o del programma ufficiale. Tutto è possibile". #94 Peugeot Totalenergies 9X8 di Loic Duval, Gustavo Menezes, James Rossiter Photo by: JEP / Motorsport Images I commenti di Finot rappresentano un cambio di direzione da parte di Peugeot, che ha sempre detto che la 9X8 era un progetto puramente ufficiale. "Finora non c'è stata alcuna discussione sull'aggiunta di vetture alla gamma Peugeot e non c'è un calendario per la fornitura di vetture per i clienti". "Escludo però che ci possa essere una terza vettura a Le Mans l'anno prossimo, a meno che non ci sia un legame con uno sponsor esterno". Peugeot ha già fornito vetture ai clienti durante la sua precedente avventura nella serie con la 908 turbodiesel LMP1. Inoltre diede una 908 HDi a Pescarolo Sport per Le Mans nel 2009 e successivamente a Oreca nel 2010 e nel 2011. Quest'ultimo team ha partecipato a Le Mans e alla Le Mans Series nel 2010, vincendo una gara, e poi a un programma misto di eventi nella stagione successiva. I francesi conquistarono la vittoria alla 12 Ore di Sebring nel 2011 con la macchina a motore V12, quando le due 908 di seconda generazione con motore V8 ebbero problemi al loro debutto in gara.