WEC | Peugeot, altra delusione: "Non c'è molto di positivo"

Continua il calvario della Peugeot nel FIA World Endurance Championship, nonostante al Circuit Of The Americas i presupposti per fare qualcosa di buono ci fossero.

Il Balance of Performance era stato finalmente reso un po' più clemente con le 9X8 in versione 2024, ma alla Lone Star Le Mans le Hypercar del Leone non hanno mai dato l'impressione di poter essere protagoniste, a parte i primi scampoli della 6 Ore americana.

Vero è che la #94 di Duval/Vandoorne/Di Resta è stata colpita al via da un'altra auto dovendo rientrare per sostituire la posteriore sinistra forata, per poi alzare bandiera bianca per un problema all'ibrido, ma la #93 di Müller/Vergne/Jensen ha solamente recuperato qualche piazza al via aggirandosi nelle ultime posizioni di Top10, per poi scivolare al 12° posto senza colpo ferire.

Davanti a questa ennesima uscita, si fanno sempre più fitti i dubbi su come proseguirà l'avventura dei transalpini nella serie e anche dai suoi vertici arrivano ammissioni di colpe preoccupanti.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Loic Duval, Stoffel Vandoorne Foto di: JEP / Motorsport Images

"Oggi è stata una gara molto dura. Non ci sono molti aspetti positivi da trarre dal fine settimana, a parte forse la nostra prestazione in qualifica, dove abbiamo mancato l'accesso alla Hyperpole per due centesimi, e la partenza della #93 in gara", commenta Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport.

"Ci è mancato il ritmo e forse non abbiamo fatto le scelte migliori per quanto riguarda le gomme. Vorrei ringraziare la squadra per il duro lavoro svolto durante le sessioni in pista, ora siamo già concentrati sul Giappone e sulla 6 Ore del Fuji, che si svolgerà tra due settimane".

Jean-Marc Finot, Vice Presidente di Stellantis Motorsport, aggiunge: "Abbiamo trascorso la maggior parte della gara con una sola vettura, dato che la #94 è uscita dalla contesa molto rapidamente, per poi incappare in un problema tecnico che dovremo analizzare".

"La #93 ha fatto una buona partenza, risalendo fino al sesto posto, ma poi è mancato il ritmo. Rispetto a quanto ci aspettavamo, le condizioni in gara erano meno impegnative rispetto alle qualifiche, dove abbiamo dovuto gestire il degrado. Abbiamo dovuto adattarci e non avevamo il passo previsto. Dobbiamo continuare a lavorare per entrare nella Top10 e poi puntare alla Top5".