WEC | Peugeot: 9X8 vestita a nuovo per non dipendere dal BoP

La presentazione della Peugeot 9X8 in versione 2024 ha subito fatto balzare all'occhio la più grande delle novità introdotte dalla Casa del Leone, ossia la famigerata ala posteriore.

Fin dal suo debutto nel 2022, la Hypercar francese si era distinta per le sue forme singolari e per l'assenza dell'appendice aerodinamica, che in tutto il paddock del FIA World Endurance Championship era stato etichettato come problema principale della mancanza di competitività.

In realtà i tecnici transalpini hanno sempre difeso strenuamente il loro innovativo concetto aerodinamico, facendo invece notare che erano altri i guai che affliggevano la 9X8, nata e cresciuta su un regolamento che è stato cambiato in corso d'opera.

Con l'introduzione degli aggiornamenti, che hanno richiesto una riprogettazione del 90% della carrozzeria, ora in Peugeot Sport c'è la convinzione di potersela andare a giocare contro tutti i rivali della Classe Hypercar, a cominciare dalla 6h di Imola. E senza dover sperare di avere aiuti da chi gestisce il campionato.

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Peugeot Sport

"Il fattore principale che ha portato alla decisione di cambiare la vettura è quello di dipendere meno dal Balance of Performance e di fare qualcosa che ci avvicini molto di più ai rivali, in termini di concetto di vettura. In questo modo si può rientrare nella finestra di prestazioni indipendentemente da quello che viene deciso con il BoP", ha detto il Direttore Tecnico di Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, parlando ai giornalisti dopo la presentazione della nuova 9X8.

"Siamo ancora convinti che fosse possibile bilanciare il vecchio concetto della 9X8, ma purtroppo non è stato fatto nel 2023, e volevamo liberarci di questa dipendenza dal BoP, in modo da non dipendere da un layout specifico di pista o da condizioni particolari, anche meteorologiche".

"Volevamo riportare la vettura in una finestra di prestazioni 'media' e più simile alla concorrenza, e aumentarle a livello complessivo per non arrivare come Qatar ad avere la massima potenza e il peso più basso".

"Ci aspettiamo che il passo generale della griglia aumenti e che molti dei nostri rivali spingano ancor di più per ottenere prestazioni. Dobbiamo essere pronti a questo e garantirci un certo potenziale per gli anni a venire".

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Peugeot Sport

In Peugeot hanno fin da subito evidenziato che il problema principale della 9X8 prima versione era legato alle gomme, più che all'assenza dell'ala; un fatto legato alla prima stesura dei regolamenti Hypercar che poi hanno subìto modifiche quando il progetto era in stato avanzato.

Mentre altre Case viravano sulle misure differenti di pneumatici, in Francia erano ormai proiettati a montare quelli uguali tra anteriore e posteriore, da 31".

"All'epoca, gli unici dati che avevamo per valutare questa differenza erano i modelli di simulazione di Michelin. Da parte nostra, non avevamo effettuato test e non avevamo confrontato correttamente le dimensioni dei due pneumatici".

"Avevamo individuato un vantaggio per il 29/34, ma chiaramente era stato sottovalutato e il modello ci diceva che il divario era molto più vicino di quello che abbiamo riscontrato quando abbiamo fatto il primo test in pista da soli".

"Alla fine ci siamo detti che gli pneumatici non erano uguali, ma che era possibile bilanciare la vettura utilizzando un BoP intelligente. Se si guarda a ciò che è successo in Qatar, è palese che esista una soluzione per tutto ciò".

"Ma se pensiamo al 2023, abbiamo faticato per la maggior parte della stagione a causa delle dimensioni delle gomme, cosa che in modo particolare è stata evidenziata sulle piste con curve a bassa velocità. Questo è stato chiaramente il nostro grande punto debole".

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Peugeot Sport

Ecco dunque che per la 9X8 2024 è stata adottata la soluzione 29"-34", in modo da adeguarsi al resto della griglia e avere quel qualcosa che è mancato, anche alla luce dei dati raccolti in questi anni.

"Abbiamo deciso di adottare queste dimensioni di pneumatici sapendo che avevano un potenziale maggiore. Durante le prove abbiamo scoperto che era addirittura superiore rispetto a quello che ci aspettavamo dalle nostre simulazioni; è stata una sorpresa!"

"L'entità del guadagno di prestazioni rispetto alla vecchia vettura dipenderà dalla conformazione del tracciato, ma con la nuova riusciamo ad essere più veloci e migliori in termini di gestione e consistenza degli pneumatici".

"Il passaggio da 31/31 a 29/34 ci darà più potenziale per gli anni a venire in termini di sviluppo. Siamo nel bel mezzo della preparazione per Le Mans e la maggior parte dei test che stiamo facendo sono di durata".

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Peugeot Sport

Inevitabile poi parlare dell'ala posteriore, oggi finalmente montata, ma secondo Jansonnie non il problema principale di questa vettura. Anzi, qualche rammarico di non poterla vedere in azione nelle restanti gare rimane perché secondo il tecnico francese non tutto il potenziale è stato espresso.

"Ripensando a quando abbiamo preso la decisione di sviluppare questa nuova vettura nel marzo 2023, era ovvio che l'unico modo per uscire dalla trappola in cui ci trovavamo era quello di utilizzare la stessa dimensione di pneumatici dei nostri concorrenti, per raggiungere una posizione di BoP simile alla loro".

"In Qatar siamo stati in grado di estrarre tutto ciò che era possibile dalla vettura senz'ala in termini di prestazioni, continuare con la 9X8 originale non sarebbe stata la cosa giusta da fare anche dopo una dimostrazione di forza del genere".

"La nostra sensazione rimane che fosse possibile farlo sulla maggior parte delle piste, ma questo purtroppo non lo sapremo mai. Rimane il punto interrogativo legato al fatto che quello che è successo in Qatar potesse essere replicato su altri circuiti".

"Probabilmente sì, anche se non ne abbiamo le prove. Ma anche in questo caso si sarebbe trattato di una scommessa molto rischiosa da parte nostra, perché significava fare molto affidamento sul BoP, cosa che finora non ha avuto molto successo per noi".

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Peugeot Sport

Infine Jansonnie non nasconde le ambizioni in vista di Le Mans, con la 9X8 vecchia che era andata bene sul Circuit de la Sarthe nell'edizione 2023 prima di incappare in problemi tecnici; anche la versione aggiornata dovrebbe essere competitiva, forte anche degli insegnamenti incamerati nella passata stagione.

"La nostra concezione di auto, a livello di aerodinamica e di pneumatici, è stata probabilmente meno svantaggiosa a Le Mans rispetto ad altre piste".

"Siamo convinti di poter ottenere le stesse prestazioni che avevamo avuto con la vecchia vettura anche con la nuova. A parte questo, sono tante le cose che si imparano facendo questa gara anno dopo anno".

"Abbiamo imparato molto dalla 24h dell'anno scorso: Credo che con la nuova 9X8 potremo fare altrettanto bene ed essere sicuramente forti a Le Mans come nel 2023".