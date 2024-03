WEC | Peugeot 9X8 2024: ecco la scheda tecnica

Erano mesi che aspettavamo di vedere come sarebbe stata la Peugeot 9X8 con le novità per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship e questa mattina l'attesa è terminata.

La Casa del Leone ha tolto finalmente i veli alla sua Hypercar, ora dotata di una nuovissima livrea e forme dettate dall'introduzione di ruote dalle dimensioni differenti rispetto al modello precedente e della famigerata ala posteriore.

Il team tecnico diretto da Olivier Jansonnie ha lavorato alacremente per un anno sul concetto in modo da capire anche come rimodellare la carrozzeria e distribuire in maniera diversa i pesi lungo tutto il mezzo.

A questo si sono aggiunte anche alcune migliorie per quanto riguarda il motore V6 90° biturbo da 2.6 litri, abbinato al cambio sequenziale da 7 marce, in modo da avere una maggiore affidabilità, cosa che nelle corse di durata è fondamentale.

Ecco quindi a seguire la scheda tecnica della 9X8 versione 2024 che vedremo per la prima volta in azione alla 6h di Imola del 19-21 aprile.

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Peugeot Sport

TELAIO

Tipo: Le Mans Hypercar (LMH)

Struttura: monoscocca in fibra di carbonio

Carrozzeria: in carbonio leggero

Peso minimo: 1030 kg

MOTORE POSTERIORE

Motore: ICE a combustione interna biturbo

Alimentazione: Benzina TotalEnergies

Struttura: basamento alluminio lavorato

Pistoni: alluminio

Cilindri: V6, 90°

Capacità: 2,6 L

Tipologia: aspirato con 2 turbocompressori

Potenza: 480 - 520kW a seconda del BoP

TRASMISSIONE

Cambio: sequenziale a 7 marce

Struttura: Alluminio

Selettore: Elettrico

Frizione: Multidischi in carbonio

Attuatore frizione: Elettrico

Meccanica: autobloccante

MOTORE ANTERIORE

Batterie: HV 900V, alta densità agli ioni di litio sviluppata in collaborazione con TotalEnergies e Saft

Motore elettrico: Motor Generator Unit (MGU) HV 900V, 200 kW

Trasmissione: a velocità singola, autobloccante - meccanico

SOSPENSIONI E FRENI

Sospensioni: Triangolo a doppio braccio oscillante con sistema push e pull rod

Molle: Barre di torsione

Sistema antirollio: a barre di torsione regolabili

Sistema: a pompa idraulica ed elettrica

Anteriore: sistema frenante "Brake-by-wire"

Posteriore: Idraulico

Dischi e pastiglie: in carbonio, anteriore e posteriore

RUOTE

Cerchi: forgiati in alluminio

Dimensioni 13x18"

Anteriore: 12,5x18"

Posteriore: 14x18"

GOMME

Michelin

Anteriore: 29cm/71-18

Posteriore: 34cm/71-18

DIMENSIONI

Lunghezza: 4995 mm

Larghezza: 2000 mm

Altezza: 1145 mm

SERBATOIO

Capienza: 90 litri