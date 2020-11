WEC: Pereira ed Evans sulle Porsche di Project 1 e Dempsey-Proton

Ultimi cambi in corsa in casa Porsche per l'ultimo round del FIA World Endurance Championship previsto sabato con la 8h del Bahrain.

La Dempsey-Proton Racing ha chiamato Jaxon Evans per salire a bordo della 911 RSR #88 a Sakhir.

Il neozelandese, Campione in Porsche Carrera Cup Francia, condividerà il volante con Marco Holzer e Khaled Al Qubaisi in quella che sarà la gara d'esordio per lui nella categoria.

Il Team Project 1 deve invece prendere atto che Felipe Fraga è risultato positivo al Coronavirus, per cui non potrà recarsi in Medio Oriente, come lo stesso brasiliano ha rivelato sulla propria pagina Twitter.

Al suo posto quindi vedremo in azione Dylan Pereira, Vice-Campione in Porsche Supercup, a bordo della vettura #57 che annovera in equipaggio anche Jeroen Bleekemolen e Ben Keating.