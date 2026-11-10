Intervista

WEC 6h di Monza

WEC | Pera e Lietz abdicano con un trionfo: "Gli zeri hanno pesato, ma siamo orgogliosi di quanto fatto"

Il duo della Porsche-Manthey cede il titolo LMGT3 ad Edgar, ma il successo di Monza porta a due le affermazioni in stagione e a cinque i podi in totale, concludendo a testa altissima e con i dovuti onori.

Francesco Corghi

Pubblicato: 10 nov 2026, 14:20

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Foto di: FIA WEC / DPPI

Riccardo Pera e Richard Lietz abdicano a testa altissima al termine della stagione 2026 del FIA World Endurance Championship, dove il titolo della Classe LMGT3 è andato a Jonny Edgar e alla Corvette #33 di TF Sport.

I Campioni 2025 hanno però fatto il loro dovere, assieme al compagno Yasser Shahin, andando a vincere la 6h di Monza grazie ad una grande rimonta e alla solita strategia perfetta messa in atto dal team Manthey.

D'altra parte, al trio della Porsche #92 serviva il primo posto per sperare di avere la meglio del rivale armato della Z06, che alla fine è comunque giunto terzo svettando per soli 8 punti in classifica, dove oltretutto il secondo posto è finito in mano al suo compagno Nicky Catsburg, secondo nella graduatoria stagionale davanti proprio alla 911 nero-gialla griffata The Bend.

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Foto di: FIA WEC / DPPI

"Siamo contentissimi, sapevamo di avere poche possibilità di conquistare il campionato, ma potevamo giocarcela vincendo la gara e abbiamo dato tutto per farcela. È stato bellissimo, soprattutto facendo il bis dopo Barcellona, purtroppo non è stato sufficiente, nonostante una gara stupenda", ammette Pera a fine gara parlando con Motorsport.com ed altri giornalisti presenti a Monza, spiegando la svolta di una corsa sempre in bilico dalle neutralizzazioni.

"Potevamo contare su una maggiore quantità di energia rispetto ai rivali, la strategia è stata ottima e quando mi sono trovato in lotta e nel traffico, durante il primo stint, l'ingegnere mi ha chiesto di non combattere, ma di risparmiare energia".

"Nel secondo stint ero da solo e lì ho potuto risparmiarne ancora di più, tant'è che la Ford mi ha raggiunto in fretta; non ho opposto resistenza, eravamo concentrati sulla nostra corsa e infatti l'ho lasciata passare, perché tanto si sarebbero fermati prima di noi, che invece dovevamo andare più lunghi".

"Ho potuto percorrere un paio di giri in più e quando è uscita la Virtual Safety Car ci siamo fermati guadagnando 5" sulla Aston Martin di Barrichello, tenendoci in gioco fino alla fine. In quel momento siamo stati fortunati, ma il giro in più rispetto alla Aston è stato anche frutto del grande lavoro di risparmio svolto prima".

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Foto di: FIA WEC / DPPI

L'ultima parte è toccata a Lietz, che ha dovuto stringere i denti vista la rimonta di Dudu Barrichello con la Aston Martin #23 di Heart of Racing. L'austriaco si è pure trovato nella situazione di fare attenzione, quando ad 1'30" dalla fine la Cadillac di Alex Lynn ha sbattuto in uscita dalla 'Roggia' dopo il contatto con la Peugeot di Malthe Jakobsen, ma senza che la corsa venisse neutralizzata.

"Richie è stato bravissimo a difendersi e sono veramente orgoglioso del suo operato, così come del lavoro di Yasser. Nel finale non abbiamo vissuto un bel momento. L'incidente è stato brutto e la situazione non era affatto ideale".

"Noi piloti veniamo pressati spesso sul discorso sicurezza, il rispetto delle bandiere gialle e quant'altro, come giusto che sia. Ma lì la situazione era veramente molto pericolosa e sarebbe servito almeno un Full Course Yellow o una Safety Car".

"Noi ci speravamo, anche perché Barrichello si era potuto avvicinare molto a Richie. Alla fine è andato tutto bene, per fortuna".

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Foto di: FIA WEC / DPPI

Il 2026 dei Campioni uscenti Pera-Lietz dice due vittorie (Barcellona e Monza) e tre terzi posti (Imola, Spa-Francorchamps e San Paolo); ma come spesso accade, sono i giri a vuoto ad aver pesato molto (Austin e Fuji) e i soli 4 punti presi in rimonta dopo i problemi tecnici a Le Mans, dove Edgar ha vinto, rimangono il grosso rammarico.

"Abbiamo dato sempre il massimo, ma siamo consapevoli che il titolo non l'abbiamo perso a Monza, bensì con vari episodi, tra cui Le Mans, come detto più volte", riconosce il toscano, vincitore anche del premio Wingfoot Award assegnato da Goodyear per il migliore pilota della LMGT3.

"Sono veramente contento di aver trascorso una stagione fantastica con il team Manthey, condividendo la vettura con Yasser e Richie. Spero che nel 2027 si possa proseguire sulla buona strada, diventerò pilota Gold e stiamo già lavorando a diversi programmi che annunceremo prossimamente".

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Foto di: AG Photo

Lietz, che mentre parlavamo con Pera ci è passato di fianco urlando in puro accento tedesco un bel "Crante Ricardo!" - facendo esplodere in una risata tutti i presenti - ha invece concluso al meglio il fine settimana che segnava la sua 100a gara nel WEC.

"Negli ultimi giri ho dovuto affrontare una pressione decisamente maggiore di quanto avrei voluto, ma tant'è... Alla fine, però, abbiamo portato a casa la vittoria", ha spiegato il pilota ufficiale Porsche.

"A dire il vero, il fatto che ci fosse soltanto la doppia bandiera gialla mi ha un po' sorpreso, visto che si trattava di un incidente piuttosto grave; mi aspettavo l'ingresso della Safety Car. Ovviamente abbiamo rallentato parecchio per sicurezza, perché la situazione sembrava davvero brutta".

"Non è stata affatto una gara facile per noi, ma la strategia del team, basata su uno stint lungo, si è rivelata perfetta, anche grazie a un pizzico di fortuna. Riccardo ha compiuto uno stint fantastico e ora diventerà pilota Gold: a 27 anni, vista la sua prestazione, è un riconoscimento meritatissimo".

"Sono certo che lo attenda una grande carriera. Per quanto riguarda il duello con Barrichello, è stata una lotta serrata, ma dopo la bandiera a scacchi ci siamo chiariti e va tutto bene. Quando il distacco è così ridotto negli ultimi due giri, è normale essere un po' più aggressivi del solito".

"Monza non era il tracciato ideale per noi, specialmente con 30kg di zavorra che ci portiamo dietro da Barcellona; eppure, oggi la fortuna è stata dalla nostra parte e abbiamo vinto. È fantastico chiudere l'anno in bellezza, dopo aver conquistato cinque podi: un risultato incredibile da parte del team, di cui sono felice di far parte".

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Foto di: Jakob Ebrey

Shahin riconosce invece quanto abbiano fatto la differenza in negativo le gare in cui i tre sono rimasti a secco: "Quest'anno abbiamo perso due gare in calendario dal maggior coefficiente e con una di 8h, il successo sarebbe bastato. A Le Mans abbiamo avuto un guasto che ci è costato carissimo".

"Ma fare cinque podi in otto gare è comunque un grande risultato. Se qualcuno ce lo avesse prospettato a inizio anno, avremmo accettato al volo. Come squadra abbiamo trovato la giusta amalgama. Abbiamo lavorato davvero duramente e siamo soddisfatti di come è andato l'anno".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente ACO modifica nomi e colori delle categorie LMP2, LMP3 e GT3 per il 2027

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi





ACO modifica nomi e colori delle categorie LMP2, LMP3 e GT3 per il 2027



WEC



WEC 2 h



ACO modifica nomi e colori delle categorie LMP2, LMP3 e GT3 per il 2027





WEC | McLaren annuncia l'ingaggio di Malthe Jakobsen per salire sulla MCL-HY LMDh



WEC



WEC 23 h



WEC | McLaren annuncia l'ingaggio di Malthe Jakobsen per salire sulla MCL-HY LMDh





WEC | Botto Cadillac a Monza, corso un inutile e grave rischio. I piloti: "Era almeno da Full Course Yellow"



WEC



WEC



6h di Monza



23 h



WEC | Botto Cadillac a Monza, corso un inutile e grave rischio. I piloti: "Era almeno da Full Course Yellow"

More from

Richard Lietz





WEC | Pera rompe il digiuno e tiene aperti i giochi in LMGT3: "Era ora! A Monza non c'è nulla da perdere"



WEC



WEC



6h di Barcellona



21 g



WEC | Pera rompe il digiuno e tiene aperti i giochi in LMGT3: "Era ora! A Monza non c'è nulla da perdere"





WEC | Pera ancora leader LMGT3: "Eccezionale considerando il peso"



WEC



WEC



Interlagos



15 lug 2025



WEC | Pera ancora leader LMGT3: "Eccezionale considerando il peso"





WEC | Festa a Imola per Pera: "Con Manthey ho alzato il livello"



WEC



WEC



Imola



21 apr 2025



WEC | Festa a Imola per Pera: "Con Manthey ho alzato il livello"

More from

Porsche Motorsport





WEC | Mondiale LMGT3: Pera e Lietz all'ultimo assalto difensivo contro la truppa Corvette-TF Sport



WEC



WEC



6h di Monza



5 g



WEC | Mondiale LMGT3: Pera e Lietz all'ultimo assalto difensivo contro la truppa Corvette-TF Sport





WEC | Classifiche Mondiali: Toyota chiude il Costruttori, sarà derby per il titolo Piloti



WEC



WEC



6h di Barcellona



21 g



WEC | Classifiche Mondiali: Toyota chiude il Costruttori, sarà derby per il titolo Piloti





WEC | Toyota domina alla 6h di Barcellona ed è Campione Costruttori, Ferrari terza



WEC



WEC



6h di Barcellona



22 g



WEC | Toyota domina alla 6h di Barcellona ed è Campione Costruttori, Ferrari terza

Ultime notizie





WEC | Pera e Lietz abdicano con un trionfo: "Gli zeri hanno pesato, ma siamo orgogliosi di quanto fatto"



WEC



WEC WEC



6h di Monza



3 min



WEC | Pera e Lietz abdicano con un trionfo: "Gli zeri hanno pesato, ma siamo orgogliosi di quanto fatto"





F1 | Imola, sfuma il sogno di chiudere la stagione 2026. Qatar e Abu Dhabi confermati, ma non sono ancora al sicuro



Formula 1



F1 Formula 1 2 h



F1 | Imola, sfuma il sogno di chiudere la stagione 2026. Qatar e Abu Dhabi confermati, ma non sono ancora al sicuro





F1 | La FIA svela i nuovi risultati dell'ADUO senza deroge extra: si lavora a una revisione per il 2027



Formula 1



F1 Formula 1 2 h



F1 | La FIA svela i nuovi risultati dell'ADUO senza deroge extra: si lavora a una revisione per il 2027





ACO modifica nomi e colori delle categorie LMP2, LMP3 e GT3 per il 2027



WEC



WEC WEC 2 h



ACO modifica nomi e colori delle categorie LMP2, LMP3 e GT3 per il 2027

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti