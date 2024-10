WEC | Omologazione Hypercar-LMDh 2029: aumenteranno i Joker Evo?

Il Consiglio Mondiale della FIA ha ufficializzato la scorsa settimana che i prototipi presenti in Classe HYPERCAR del World Endurance Championship potranno godere di una estensione di omologazione fino al 2029 compreso.

Questa scelta è stata assunta in previsione ad un nuovo regolamento che potrà prevedere l'arrivo di vetture spinte da motore ad idrogeno, dando così ai Costruttori la possibilità di non dover correre contro il tempo prendendosi tutto il necessario per studiare a fondo come saranno le nuove norme assieme a Federazione e Automobile Club de l'Ouest.

Nel frattempo, le attuali Hypercar e LMDh saranno sempre in pista a darsi battaglia per il titolo iridato e il successo alla 24h di Le Mans, con la possibilità di essere aggiornate utilizzando i gettoni aggiuntivi di omologazione.

I cosiddetti 'Joker Evo' consentiti al momento sono cinque, previsti in pratica uno per anno di congelamento delle vetture; ma con la proroga di quest'ultima fase per le prossime cinque stagioni, si sta valutando la possibilità di incrementare anche i gettoni, cercando come sempre di non esagerare per limitare i costi, già per altro piuttosto elevati.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen. Foto di: JEP / Motorsport Images

"Si sta ancora discutendo sul poter utilizzarne, probabilmente qualcosa verrà aggiunto, ma è un argomento ancora sul tavolo delle decisioni da prendere", ha spiegato Antonello Coletta nella conferenza stampa andata in scena ad Imola al termine delle Finali Mondiali.

Il Capo dell'Endurance e Corse Clienti di Maranello ha anche sottolineato che non è semplice decidere dove e come intervenire sulle vetture omologate e congelate, specialmente se si tratta di un prototipo così sofisticato come le Hypercar.

Per ora la Ferrari ha speso un gettone sulla 499P per rifare i condotti e l'aerodinamica posteriore in modo da garantire una maggior efficienza nel raffreddamento dell'impianto frenante, aggiungendo un paio di bandelle sotto ai fanali anteriori per garantire maggior carico e stabilità davanti.

Ma per il resto tutto è in divenire, tanto più che anche il responsabile tecnico, Ferdinando Cannizzo, ha sottolineato ai microfoni di Motorsport.com che la 499P si è mostrata molto competitiva in tutte le situazioni e che gli uomini del Cavallino Rampante ora hanno un quadro della situazione molto ampio per garantirne un funzionamento adeguato in tutte le piste, cosa che lo stesso Coletta condivide.

#50 Ferrari AF Corse, Ferrari 499P: Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco Foto di: FIA WEC

"Il primo gettone è stato speso dopo Le Mans, modificando la configurazione aerodinamica della vettura, più qualche altro piccolo accorgimento che ha completato la nuova omologazione. Abbiamo molte idee, cominciamo a conoscere sempre meglio la nostra auto, cosa che abbiamo voluto imparare a fare fin dal primo giorno".

"Lo abbiamo dimostrato a Le Mans quando abbiamo vinto per due volte di fila con la stessa identica vettura, cosa che non credo siano riusciti a fare altri. Stiamo pensando a parecchie strade, avendo però ancora solo 4 gettoni dobbiamo essere sicuri di spenderli al meglio".

"Faremo test al simulatore, visto che in pista ci sono delle limitazioni, procediamo con molta prudenza ragionando su quali potrebbero essere le modifiche più consistenti e redditizie, anche in funzione a come evolvono i regolamenti tecnici. Non credo andremo a fare altri interventi sull'auto, nel corso della prossima stagione faremo invece valutazioni".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Loic Duval, Stoffel Vandoorne, #93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne Foto di: JEP / Motorsport Images

C'è anche chi sta, per così dire, molto peggio, come ad esempio la Peugeot: la 9X8 versione 2024 è stata profondamente rivista rispetto al modello predecessore, che già al debutto aveva mostrato diverse lacune.

Dal Leone non hanno dichiarato quanti gettoni sono stati spesi (si vocifera che possano essere tre, cifra non confermata dai diretti interessati, chiaramente), mentre in Porsche per ora hanno rinunciato ad intervenire sul motore, cosa che prima di Le Mans pareva ormai decisa, salvo poi fare dietrofront vedendo che la 963 non ha più accusato guai una volta sistemate alcune cose che non andavano nell'impianto ibrido della LMDh tedesca.

La Toyota ha messo le mani un paio di volte alla GR010 Hybrid che ormai gira dal 2021 ed è la più 'anziana' della griglia, ma ad ogni modo, rimane molto complicato valutare la tempistica migliore per spendere i Joker Evo, anche perché è facile poi ritrovarsi senza più possibilità di miglioramenti troppo presto rispetto al dovuto, come Coletta evidenzia.

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: Andreas Beil

"Non è facile perché il regolamento tecnico LMH comporta il congelamento della vettura una volta omologata, il che porta ad avere un mezzo con compromessi in funzione delle piste su cui si va a correre, cercando di bilanciare il più possibile la situazione".

"Quando spendi il gettone devi pensare al momento più favorevole in funzione alla pista su cui si sta andando, considerando la modifica portata. Quest'anno abbiamo ritenuto opportuno arrivare a Le Mans senza modifiche, perché quelle che avevamo pensato ci avrebbero aiutato maggiormente nella seconda parte di stagione".

"Prima ci vuole la certezza di fare meglio con il Joker Evo sapendo che non si può tornare indietro, e poi scegliere il momento migliore in funzione di quanto stiamo facendo".