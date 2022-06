WEC | Ogier potrebbe non correre le prossime gare del 2022

Carica lettore audio

Reduce dalla sua prima 24h di Le Mans, chiusa al nono posto in Classe LMP2 con la Oreca 07-Gibson #1 del Richard Mille Racing condivisa con Charles Milesi e Lilou Wadoux, pare che per il francese quello sul Circuit de la Sarthe possa essere stato l'ultimo impegno della stagione 2022.

Parlando dopo l'esordio a Le Mans, il pluricampione WRC ha spiegato che non sarà in azione a Monza, Fuji e in Bahrain.

"Anche se è stato annunciato il programma in modo diverso, siamo sempre stati chiari con il team sul fatto che avrei fatto solo Le Mans e le due gare precedenti per prepararmi. Non volevo fare tutto il campionato", dice Ogier.

"Ero più interessato a fare altri rally, ma aggiungere cinque o sei gare del WEC non era l'ideale con il discorso che volevo riposarmi un po'. Quindi è molto probabile che la stagione finisca qui.

"Dobbiamo ancora discuterne con la squadra, ma non era prevista la partecipazione all'annata intera".

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 Gibson LMP2 : Lilou Wadoux, Sébastien Ogier, Charles Milesi Photo by: Eric Le Galliot

La vettura della Richard Mille Racing è stata in lizza per la Top6 di Classe nella prima parte della gara, ma ha perso terreno sabato sera quando Ogier ha ricevuto una penalità di uno stop-and-go per aver mandato un'altra vettura fuori pista mentre rientrava ai box.

Questo è stato l'unico guaio che il team ha vissuto, ed Ogier si mostra soddisfatto del risultato finale, che lo ha portato a chiudere con tre giri di ritardo dalla vetta.

"In questa prima volta ho imparato molto e ho scoperto molte cose. Sono anche felice di aver superato molti ostacoli durante queste 24 ore".

"Alla fine c'è stato solo uno sfortunato errore all'ingresso dei box, senza il quale la missione sarebbe stata completata al 100%. Non è stato un grosso errore, anche se ci è costato circa 1'30", ma se consideriamo tutto quello che è successo..."

"Ottenere una top 10 quando ci sono 27 vetture al via, e nella categoria probabilmente più difficile al momento, è chiaramente un risultato onorevole e una ricompensa per tutti gli sforzi che abbiamo fatto".

Ogier ha chiarito le sue ambizioni di competere potenzialmente con la classe Hypercar a Le Mans, avendo già testato la Toyota GR010 Hybrid in diverse occasioni.

Il nativo di Gap ha detto che si aspetta di sapere presto se il costruttore giapponese ha intenzione di schierare una terza macchina l'anno prossimo, decisione su cui sembrano poggiare le sue speranze di gareggiare nel 2023.

"Sono sicuro di aver migliorato il mio ritmo, ma anche la gestione del traffico e la conoscenza della pista. Se tornerò sono sicuro di poter continuare a migliorare ancora più velocemente facendo altri passi avanti. Ormai sono stato contagiato dal virus Le Mans: voglio solo una cosa, tornare!".