WEC | Occasione Porsche in Bahrain: "Meritiamo la vittoria"

La 8h del Bahrain rappresenta un'altra grande occasione per la Porsche di centrare il podio nel FIA World Endurance Championship, quando siamo giunti all'ultimo evento della stagione 2023.

Reduce dall'ottima prova del Fuji, le 963 gestite dal Team Penske e quelle private di Jota e Proton potranno godere d'un ulteriore sconto di peso del nuovo Balance of Performance, che le ha tolto 7 kg e fornito una possibilità in più di andare ad insidiare Toyota e Ferrari.

Queste due sono in lizza ancora per l'assegnazione del titolo piloti e l'inserimento di una o più LMDh di Weissach potrebbe rappresentare una variabile pericolosa o un'alleata per l'una o per l'altra.

Da questo punto di vista non c'è alcun interesse da parte dei tedeschi di inserirsi nella lotta e diventare ago della bilancia, ma solamente la volontà di poter esprimere al meglio il potenziale delle 963 e provare ad ottenere quella agognata vittoria che in IMSA è arrivata, mentre nel Mondiale - dove corrono le Hypercar - ancora manca.

Photo by: Masahide Kamio #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor

"Mi aspetto che in Bahrain saremo in testa al gruppo. Nel caldo intenso del deserto, la gestione degli pneumatici gioca un ruolo fondamentale. Negli ultimi mesi abbiamo compiuto progressi decisivi in questo senso e siamo ben preparati", spiega Urs Kuratle, Direttore del programma ufficiale LMDh.

"Sono ottimista anche per il fatto che la pista non presenta quasi nessun dosso e i cordoli sono relativamente piatti: questo dovrebbe essere adatto alla nostra 963. Ci piacerebbe concludere la prima stagione del team Porsche Penske Motorsport nel FIA WEC con un altro podio".

Dello stesso avviso anche Jonathan Diuguid, AD Porsche Penske Motorsport: "Sapevamo che questa prima stagione nel WEC sarebbe stata dura e che lottare per i podi era un obiettivo ambizioso date le circostanze. L'ultima gara al Fuji è stata una chiara dimostrazione di ciò che è possibile fare quando lavoriamo la strategia a nostro vantaggio con una grande guida e una 963 ben bilanciata".

"Abbiamo intenzione di andare in Bahrain e fare lo stesso. Questa volta, però, dobbiamo trasformare il vantaggio in una vittoria e concludere la stagione con un risultato che tutti noi meritiamo per l'impegno profuso e per il livello di talento di cui disponiamo".

Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport, aggiunge: "Abbiamo vissuto una stagione di fortune alterne, ma abbiamo sempre dato il massimo nella feroce competizione della Classe Hypercar. Sarebbe fantastico per tutto il team, i piloti e per i nostri tifosi se riuscissimo a portare a casa un altro podio in Bahrain".

"L'ultima gara a Fuji ha sottolineato chiaramente i nostri recenti progressi. Siamo ansiosi di fare tesoro di questi risultati e di arrivare alla pausa invernale con un podio".

"Domenica parteciperemo alla giornata di prove ufficiali del FIA WEC con la nostra 963. In questa occasione, il nostro nuovo campione DTM, Thomas Preining, guiderà la vettura per la prima volta. Sono molto curioso di vedere come si comporterà".

Photo by: JEP / Motorsport Images #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor

Sul fronte piloti, Michael Christensen è pronto a dire la sua a bordo della #5 del Team Penske con Dane Cameron e Frédéric Makowiecki.

"E' stata una stagione dura e impegnativa, abbiamo imparato molto negli ultimi mesi e tradotto le nostre intuizioni dalle gare su entrambe le sponde dell'Atlantico in prestazioni migliori. Per questo sono fiducioso che in Bahrain faremo ulteriori progressi e avremo la possibilità di salire nuovamente sul podio. Sarebbe fantastico se riuscissimo a concludere la stagione al terzo posto nella classifica Costruttori".

Il suo compagno di squadra Kévin Estre, che sarà sulla #6 con André Lotterer e Laurens Vanthoor, gli fa eco: "Sono ottimista e spero che riusciremo ad eguagliare la velocità della nostra ultima gara in Giappone. Forse potremmo anche migliorare un po', sarebbe fantastico! Le caratteristiche della pista in Bahrain sono molto diverse da quelle del Fuji: Si tratta soprattutto di preservare le gomme su asfalto aggressivo per un lungo stint. Non sarà facile, ma è sempre la chiave del successo in Bahrain. Mi piacerebbe concludere la nostra difficile stagione con un successo".

Photo by: Porsche #38 Hertz Team Jota Porsche 963: Antonio Felix da Costa, Yifei Ye, Will Stevens

Tra i privati, il nostro Gimmi Bruni ha appena festeggiato il podio con la 963 di Proton in IMSA ed ora cercherà di ripetersi assieme ad Harry Tincknell e Neel Jani.

"Vogliamo continuare la nostra crescita. Il ritmo della nostra Porsche 963 nella gara IMSA di Indianapolis e nell'evento WEC al Fuji era ottimo, ma non siamo stati in grado di raccogliere i frutti", sottolinea il romano.

"La situazione è cambiata di recente a Road Atlanta, dove siamo saliti sul podio nell'ultima gara in Nord America. Abbiamo iniziato la stagione in ritardo, ma nelle ultime settimane abbiamo acquisito una grande quantità di esperienza, dati e conoscenze. Sono fiducioso che saremo di nuovo molto forti in Bahrain".