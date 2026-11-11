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WEC 6h di Monza

WEC | Nuovi record per i Campioni del Mondo 2026 della Toyota Hypercar

Il dominio della Casa giapponese ha anche visto Buemi/Hartley/Hirakawa segnare nuovi primati con la TR010 Hybrid #8: vediamo quali sono.

Rachit Thukral

Pubblicato: 11 nov 2026, 17:30

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Toyota Racing World Champions 2026

Foto di: AG Photo

Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa si erano già fatti un nome nelle gare a ruote coperte, ma sono entrati nella storia la scorsa settimana grazie al successo ottenuto nel FIA WEC 2026.

Il trio Toyota è stato incoronato campione Hypercar 2026 alla 6 Ore di Monza, al termine di una stagione in cui il Costruttore giapponese ha nettamente surclassato la concorrenza sia in pista che ai box. Buemi, Hartley e Hirakawa – a bordo della TR010 Hybrid #8 – hanno saputo sfruttare il miglioramento delle prestazioni della squadra, aggiudicandosi infine il titolo con un vantaggio di 18 punti dopo aver vinto tre delle otto gare in programma.

Per Buemi e Hartley, il risultato ha segnato un’altra pietra miliare nelle loro già illustri carriere. Entrambi sono ora 5 volte Campioni Hypercar/LMP1, il che li rende di gran lunga i piloti di maggior successo nella storia del WEC. Il pilota che più si avvicina a loro in termini di titoli è, guarda caso, proprio il loro compagno di squadra Hirakawa, che ha conquistato la sua terza corona in cinque anni con un’incredibile percentuale di successo del 60%.

Conquistare cinque titoli in qualsiasi campionato mondiale è un risultato straordinario. Infatti, Buemi e Hartley fanno ora parte di un club molto esclusivo di piloti che hanno vinto cinque o più titoli in campionati sanciti dalla FIA.

Sébastien Loeb - 9 titoli (2004-12 nel WRC)

Sébastien Ogier - 9 titoli (2013-18, 2020, 2021, 2025 nel WRC)

Michael Schumacher - 7 titoli (1994-95, 2000-04 in Formula 1)

Lewis Hamilton - 7 titoli (2008, 2014-15, 2017-20 in Formula 1)

Juan Manuel Fangio - 5 titoli (1951, 1954-57 in Formula 1)

José María López - 5 titoli (2014-16 nel nel WTCC, 2020-21 nel WEC)

Toyota Racing World Champions 2026

Foto di: AG Photo

Per Buemi, il risultato ha avuto un significato particolare, essendo stato il pilota più longevo della Toyota. Da quando è entrato a far parte del programma LMP1 nel 2013, ha vissuto in prima persona tutti gli alti e bassi a Colonia e ha conquistato il record assoluto di vittorie in gara nel WEC con 29 successi.

“È difficile descrivere questa sensazione. Ovviamente, è fantastico poterla condividere con Brendon e Ryo. Certo, perdere a Le Mans è stato duro, ma poi vincere il campionato compensa un po’ tutto. Penso che la vittoria al Fuji ci abbia davvero proiettato nella lotta per il titolo, e poi ancora la gara straordinaria a Barcellona", ha detto lo svizzero.

"Ovviamente è stato un po’ triste non poter lottare a Monza. Eravamo semplicemente troppo lenti, il che scoccia dopo aver dominato a Barcellona. Ma in fin dei conti sapevamo, venendo qui, che dovevamo battere la vettura #7. Avevamo un vantaggio discreto, ma con quei VSC e le Full Course Yellow non si sa mai cosa possa succedere, quindi è difficile rendersene conto".

“Penso che la squadra se lo meriti davvero tantissimo. È stato fantastico per il team dover mettere a punto questa nuova vettura, arrivare qui e vincere davvero davanti a tutti questa volta. Nessuno può dire che abbiamo vinto da soli, quindi è una sensazione incredibile.”

Per Hartley, questo è stato il terzo titolo con la Toyota dopo aver conquistato i campionati del 2015 e del 2017 con la Porsche. Ma dopo il ritiro del marchio tedesco dai vertici delle competizioni automobilistiche, Hartley ha vissuto un periodo sfortunato in F1 con la Toro Rosso prima di tornare alle sue origini con i giapponesi nel 2019.

“Mi sto davvero divertendo ora con Brendon. Ci stavamo scherzando sopra perché lui è più giovane di me di un anno, quindi è un 5 volte campione del mondo più giovane. Il più giovane di sempre! Ma è un piacere condividere la vettura con i miei due compagni di squadra e Ryo, che ovviamente ha corso in F1 la scorsa settimana in Messico e ha fatto di nuovo un ottimo lavoro. È incredibile", prosegue Buemi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto di: AG Photo

Dopo il trionfo nel campionato, un commosso Hartley ha parlato dell’impatto della sconfitta alla 24 Ore di Le Mans di quest’anno, ammettendo di averla presa sul personale. Entrambe le TR010 Hybrid stavano correndo testa a testa domenica mattina sul Circuit de la Sarthe, dopo aver superato la Cadillac #12 di Norman Nato, quando una FCY ha cambiato le sorti della gara.

"A Le Mans ho provato emozioni davvero contrastanti, soprattutto per me. Quando hai la possibilità di vincere e ti sfugge dalle mani, è difficile da accettare. Ovviamente, eravamo davvero felici per la squadra che è riuscita a vincere di nuovo a Le Mans con la #7 nonostante tutta questa concorrenza", ammette il neozelandese.

"Ma in realtà l’ho presa anche un po’ sul personale, perché durante il mio turno di guida ci ho messo un po’ più di tempo a superare la Cadillac, il che ha permesso alla vettura gemella di superarci alla successiva girandola di pit-stop. Quindi in qualche modo me ne sono assunto la responsabilità".

“Anche se per gran parte della gara siamo stati dominanti, la vittoria ci è sfuggita. Penso che l’abbiamo presa male tutti, ma personalmente mi sono assunto un po’ di responsabilità, e sono davvero orgoglioso di come noi tre abbiamo reagito in quest’ultima parte di stagione.”

L’incoronazione di Hirakawa è arrivata una settimana dopo che gli si era presentata l’opportunità a sorpresa di debuttare in F1 al Gran Premio del Messico, dove ha conquistato un punto per la Haas. Promosso dalle file della Toyota nel Super GT e nella Super Formula, ha costantemente migliorato il suo ritmo sin dal suo debutto nel 2022 e ora ha dimostrato di poter superare i suoi compagni di squadra più esperti.

La dice lunga sul suo talento il fatto che la Toyota non sia riuscita a individuare un altro pilota giapponese in grado di subentrare a Kamui Kobayashi quando questi lascerà il volante della vettura #7.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Sono davvero felice, non solo per noi, ma credo di poter dire che questo sia il risultato più importante per la Toyota Motorsport. Abbiamo vinto Le Mans e conquistato i titoli piloti e costruttori: penso che sia un risultato straordinario per noi", commenta il giapponese.

“Un grande ringraziamento va alla squadra: tutti hanno fatto un ottimo lavoro. L’anno scorso è stato davvero difficile, ma siamo tornati con un nuovo pacchetto e abbiamo vinto tutto, quindi dobbiamo esserne orgogliosi. Allo stesso tempo, vogliamo essere ancora più forti per il prossimo anno".

“Ad essere sincero, non vedo l’ora che arrivi il 2027, ma volevo semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo anno".

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