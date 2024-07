WEC | Nuova livrea per la BMW-WRT di Valentino Rossi a San Paolo

Al Team WRT si stanno sbizzarrendo cambiando ripetutamente la colorazione delle rispettive BMW e anche per la 6h di San Paolo le M4 avranno una colorazione diversa.

Dopo l'idea di utilizzare uno schema 'retrò' in occasione della 24h di Le Mans, culminata con il podio della #31 di Farfus/Gelael/Leung, anche per la prossima tappa del FIA World Endurance Championship prevista nel fine settimana ad Interlagos ci sono delle novità.

"Con un misto del design WRT e i colori BMW, il nostro duo GT si farà certamente notare all'Autódromo de Interlagos", spiega la nota della squadra capitanata da Vincent Vosse.

#31 Team WRT, BMW M4 GT3: Augusto Farfus, Darren Leung, Sean Gelael, #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin, Ahmad Al Harthy Foto di: WRT Team

L'occasione è anche per celebrare il ritorno di Augusto Farfus sul suo tracciato di casa, dove l'ultima volta che aveva gareggiato in una serie mondiale risale a 14 anni fa quando era impegnato nel FIA WTCC.

L'auto dell'idolo locale mantiene la base rossa, alla quale vengono abbinati i colori di BMW M Motorsport nero-blu-azzurro-bianco.

Per quanto riguarda la BMW #46 di Valentino Rossi, Maxime Martin e Ahmad Al Harthy, la "M" della Casa bavarese è ben in vista su cofano, tettuccio e fiancate, mentre il nero di base le dona un carattere molto aggressivo. Ovviamente non poteva mancare il mitico giallo del pilota di Tavullia, che contorna le prese d'aria della calandra anteriore, la parte superiore degli specchietti retrovisori e anche il bordo esterno dell'ala posteriore.

#31 Team WRT, BMW M4 GT3: Augusto Farfus, Darren Leung, Sean Gelael Foto di: WRT Team

"La missione per la BMW #31 in Classe LMGT3 è chiara: vincere il Mondiale, mentre per la #46 vogliamo che conquisti la prima vittoria. Non abbiamo avuto la fortuna necessaria per riuscirci fino ad ora, per cui speriamo di invertire la tendenza", afferma Vosse.

Farfus aggiunge: "Questa è una settimana di gara molto movimentata ed emozionante per me. Sono estremamente entusiasta di correre nel mio paese natale davanti ai miei fan, amici e familiari. Il FIA WEC è attualmente molto popolare, anche in Brasile".

"Dal punto di vista sportivo, ci auguriamo di continuare sulla scia di quanto fatto a Le Mans e di poter ottenere un risultato simile, se non addirittura migliore. Dopo tutto, siamo pienamente coinvolti nella lotta per il titolo di Campioni del Mondo".