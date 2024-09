WEC | Numero fisso di piloti Hypercar: molti team sono contrari

Il tentativo di impedire ai team della Classe Hypercar del FIA WEC di schierare due piloti a partire dalla prossima stagione sembra non essere andato in porto.

Una proposta in tal senso avanzata dal BMW Team WRT non ha incontrato il favore degli altri partecipanti e probabilmente verrà abbandonata. La richiesta era stata avanzata da Vincent Vosse, capo del team belga, dopo che Cadillac ha scelto di schierare solo due piloti nelle gare di 6 Ore quest'anno, ma a quanto pare tutto resterà com'è attualmente, senza cambiamenti nelle regole sportive poiché manca il sostegno unanime dei team.

"Sarei sorpreso se ci fosse un cambiamento - ha dichiarato Vosse a Motorsport.com - Sembra che la maggior parte dei costruttori sia contraria a imporre una nuova regola".

Le complicazioni dell'obbligo di schierare tre piloti e la serie di modifiche alle regole che richiederebbe spiegano perché la maggioranza sembra essere contraria.

Al momento non ci sono norme sui tempi di guida in Hypercar e nemmeno la possibilità per un team di nominare una riserva in un weekend di gara, nemmeno alla 24 Ore di Le Mans.

Il direttore generale di Porsche Penske Motorsport, Jonathan Diuguid, ha dichiarato: "Creerebbe una grande complessità nei regolamenti. Abbiamo un pilota di riserva in alcune gare, ma non in tutte. Al momento, se uno dei nostri piloti si ammalasse, potremmo affrontare il weekend con due".

"Ma se iniziamo a imporre tre piloti, inizieranno a sorgere problemi, soprattutto in caso di conflitti di eventi in cui non possiamo avere una riserva. Inoltre, si tratta di vetture complicate da guidare, per cui non si vuole mettere in pista piloti poco preparati. Non mi piace mettere il piano sul discorso della sicurezza, ma probabilmente questa è una cosa che rientra in questa categoria".

Azione di gara Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Il direttore tecnico di Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, ha presentato un'argomentazione simile a favore del mantenimento dei regolamenti, sottolineando che il Costruttore francese ha fatto correre solo due piloti su ciascuna delle sue vetture a Spa a maggio, quando Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne erano impegnati in Formula E a Berlino.

"La soluzione che abbiamo trovato a Spa è stata un buon compromesso e vorremmo mantenere i regolamenti invariati. Se hai tre piloti e succede qualcosa a uno, puoi sempre fare la gara con due. Stiamo spingendo per mantenere le regole così come sono".

Anche Batti Pregliasco, team manager di AF Corse, ha affermato che le regole dovrebbero essere mantenute così come sono.

Sul tavolo c'è anche una seconda proposta, allineata a quella relativa ai due e tre piloti: si tratterebbe di impedire ai team e ai Costruttori di cambiare i piloti nel corso della stagione, il che potrebbe avere un grave impatto su coloro che hanno partecipanti alla FE.

"È importante lasciare la porta aperta - ha aggiunto Pregliasco - Siamo soddisfatti dei nostri sei piloti, ma capisco che un Costruttore possa voler portare un nome di spicco a Le Mans. O forse un pilota potrebbe veder calare le sue prestazioni nel corso della stagione".

Vosse ha sostenuto che il regolamento dovrebbe stabilire se un team gestisce due o tre piloti nelle gare più brevi del WEC, perché l'utilizzo di due piloti offre un chiaro vantaggio in questi eventi.

"Lo è chiaramente in termini di tempo in pista e di strategia di squadra, ma noi abbiamo scelto di correre in tre perché è il numero di piloti necessario per la 24 Ore di Le Mans, la gara più importante dell'anno - aveva dichiarato a Motorsport.com a luglio - Vorrei che il regolamento stabilisse chiaramente quanti piloti devono correre, se due o tre".