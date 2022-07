WEC | Niente Fuji per Glickenhaus: "Non ci serve per visibilità"

Carica lettore audio

La Glickenhaus Racing ha ufficializzato che non prenderà parte alla 6h del Fuji, penultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2022.

La gara è prevista per settembre, ma già da qualche tempo era in dubbio la presenza della 007 LMH #708, che è iscritta a tutta la stagione come da regolamento.

La conferma è stata data dallo stesso Jim Glickenhaus, spiegando che la rinuncia alla gara del Giappone è stata determinata da motivi economici, mentre si valuta ancora se andare o meno in Bahrain per la 8h che chiuderà il campionato a novembre.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH di Olivier Pla, Romain Dumas, Pipo Derani Photo by: JEP / Motorsport Images

"Non c'è alcun mistero: stiamo raccogliendo finanziamenti per la nostra azienda che ci permetteranno di espanderci in modo significativo utilizzando mezzi con celle ad idrogeno", ha dichiarato Glickenhaus a Motorsport.com.

"In questo momento dobbiamo capire esattamente cosa faremo con il WEC e siamo molto ottimisti sul fatto che questo renderà ancor più concreto il nostro impegno nella serie a partire dal prossimo anno".

"Ma nel frattempo, durante questo processo, non abbiamo intenzione di spendere i soldi per andare in Giappone perché, francamente, abbiamo esaurito tutte le capacità produttive per quanto riguarda le nostre auto stradali, quindi non ha senso presenziare là per pubblicizzarle".

"Entro le prossime otto settimane avremo maggiori informazioni su cosa faremo esattamente. Ma questa è la situazione. E poi, francamente, lo sapevamo già da tempo, stavamo solo aspettando che il WEC confermasse la gara pubblicamente".

Resta anche da capire quale sarà l'impegno nel Mondiale del prossimo anno, dove arriveranno anche altre Case importanti come Ferrari e Porsche, oltre che l'esordiente Peugeot a Monza in questo weekend.

Inoltre era stata annunciata l'intenzione di iscriversi all'IMSA SportsCar Championship, anche se le norme attuali della serie americana non permetterebbero a Glickenhaus di essere in griglia (cosa che lo aveva fatto tuonare già alcune settimane or sono).

"In base ai nostri finanziamenti, che provengono dagli investitori, decideremo che cosa ha senso fare. Al momento, ogni auto che vendiamo e ogni 24h del Nurburgring che facciamo ci dà un'enorme visibilità, così come le Baja coi fuoristrada. Ma non possiamo spendere soldi nel WEC senza un ritorno pubblicitario".