WEC | Nielsen: "Per il titolo c'è solo una cosa da fare: vincere"

Mancano ormai due settimane all'ultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship in Bahrain e in Ferrari si cerca di ingannare l'attesa pensando alle Finali Mondiali di Imola, dove domenica Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Miguel Molina festeggeranno la vittoria alla 24h di Le Mans davanti a tutto il pubblico del Cavallino Rampante.

L'equipaggio della 499P #50 è ancora in lizza matematica per il titolo Piloti, anche se i 35 punti che ha di vantaggio la Porsche #6 di Lotterer/Vanthoor/Estre sono un discreto margine da colmare, seppure con 39 lunghezze in palio a Sakhir nulla sia scontato.

E' chiaro che da inizio stagione le aspettative di Maranello si basavano sulla replica del successo sul Circuit de la Sarthe - centrato - e sulla conquista dell'iride tra Piloti e Costruttori, per cui in parte ci si può anche ritenere soddisfatti.

Ma non è 'accontentarsi' la parola da utilizzare quando si veste di rosso e naturalmente all'incontro con i giornalisti avvenuto nella sala stampa del tracciato del Santerno, al quale era presente anche Motorsport.com, cominciando con il commentare i rinnovi di contratto da parte di Fuoco e Molina.

Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco, Miguel Molina, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

"Sono molto orgoglioso di aver rinnovato, abbiamo iniziato questo programma tre anni fa e credo che ci sia ancora tanto da poter portare a casa. Sicuramente vincere Le Mans è stato un gran risultato, ma vogliamo di più e dobbiamo continuare ad impegnarci su questo progetto per poterci riuscire", ha esordito il calabrese.

"Vincere Le Mans è sempre speciale, a maggior ragione se guidi per la Ferrari. Penso che quest'anno abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro con ciò che avevamo a disposizione, mentre lo scorso anno siamo stati un po' sfortunati. L'ultima parte di gara era parecchio complicata come condizioni, ma siamo riusciti a prendere sempre le decisioni giuste ed è stato il momento migliore della mia carriera. Ed era l'obiettivo fin dall'inizio del programma".

"Come team siamo migliorati molto di gara in gara, ma di fatto siamo ancora fra quelli che hanno meno esperienza. Da pilota penso che si possa sempre migliorare e imparare dagli altri, ma in generale il lavoro fino ad ora è stato ottimo e la direzione presa sia quella giusta".

Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco, Miguel Molina, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

Molina aggiunge: "Per me è molto importante dare continuità a ciò che abbiamo iniziato tre anni fa. I risultati sono arrivati fin da subito, potendo giocarci la vittoria in gara e ciò è positivo per il futuro. Sono molto contento di continuare la mia carriera in Ferrari anche nei prossimi anni e orgoglioso di far parte di questo gruppo di lavoro. Dobbiamo continuare così per raggiungere nuovi obiettivi, c'è ancora una gara da affrontare e tante cose su cui darci da fare per il prossimo anno".

"Vincere Le Mans? E' una delle corse più famose al mondo che ogni pilota vorrebbe fare, se hai l'occasione di vincerla è ancor più speciale perché non tutti ci riescono, il che la rende ancor più particolare. Da parte nostra, siamo riusciti a collegare tutto perfettamente, prendendo le decisioni migliori nei momenti giusti. E' stata la chiave del nostro successo, ne siamo molto contenti e ci dà la carica per l'ultima gara".

"Per ora direi che siamo andati molto bene, ma essere sempre in competizione e lottare fin dall'inizio per ottenere dei bei risultati non è facile. Però credo che la preparazione del primo anno e il primo anno stesso si siano sviluppati nel modo giusto. Non abbiamo ancora così tanta esperienza al vertice delle corse endurance, ma abbiamo dimostrato di poterci stare. E' l'obiettivo di Ferrari e vogliamo rimanerci, combattere per il titolo è ora difficile, ma abbiamo ancora una gara da affrontare e ci proveremo, considerando che l'esperienza tornerà utile in futuro, dove potremo trarre vantaggio e spunti da errori e quant'altro".

"Il titolo? Sappiamo che è molto difficile, in percentuale non saprei...".

E qui Nielsen gli ha tirato una... stoccatina che ha scatenato le risate di tutti in un simpaticissimo siparietto: "Miguel non è andato a scuola, per quello non sa dire la percentuale!"

Antonio Fuoco, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

Poi è stata la volta del danese: "Vincere Le Mans ha significato molto, una cosa che tutti vorrebbero riuscire a fare; specialmente perché l'obiettivo è stato centrato dalla #51 lo scorso anno e da noi nel 2024 in una gara con condizioni miste e molto difficile. Per me è stato stupendo, dopo tutto il lavoro con ingegneri e compagni di squadra, ne vado molto fiero".

"Fin dall'inizio abbiamo dimostrato di essere molto veloci, basta guardare i risultati in qualifica ottenuti da Antonio. Abbiamo migliorato molto nel passo e nella costanza di risultati rispetto all'anno scorso, siamo consapevoli che alcune piste siano migliori rispetto ad altre per noi, ma è lo stesso anche per gli altri. Miglioriamo gara per gara e non ci fermiamo, c'è ancora tanto da fare, ma per ora direi che abbiamo lavorato molto bene".

"Cosa serve per vincere il titolo? E' molto semplice, dobbiamo vincere in Bahrain e basta! Non c'è altro da fare, se ci riusciremo, bisognerà anche vedere cosa faranno gli altri. Ad ogni modo, penso che sia stato fatto un bel lavoro e terminare nei primi tre in un campionato come questo, con così tante macchine racchiuse in una competizione così serrata, sia comunque positivo. Per noi e per Ferrari l'obiettivo resta ugualmente vincere il Mondiale, chiaramente".

Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

A seguire, Nielsen si è fermato ad approfondire la questione con i giornalisti presenti, entrando più nei dettagli di una stagione che rimarrà comunque storica.

"Questa è l'auto che volevo l'anno scorso, uguale per tutti noi e vincere Le Mans per due volte di fila è straordinario. Poi è chiaro che vorremmo il titolo perché ognuno ha anche un obiettivo personale, e raggiungerlo sarebbe bellissimo e qualcosa di nuovo. Certamente, riuscire a centrare entrambi i risultati nell'unico anno è difficile e le nostre possiiblità sono piuttosto basse".

"Andremo comunque in Bahrain provandoci, dando tutto e cercando di utilizzare ogni cosa a nostra disposizione. Per l'anno prossimo, se si potesse scegliere, direi tutti e due!".

"Con gli aggiornamenti abbiamo sicuramente migliorato, ma credo che ci siano anche altri margini perché non sempre si porta qualcosa e si va immediatamente meglio. Sono piuttosto fiducioso che comunque le cose introdotte siano buone".

"Al Fuji purtroppo non siamo stati competitivi, ma il miglioramento su quella pista rispetto allo scorso anno c'è stato. E in generale penso che siamo stati tutti più vicini, magari il pacchetto non è apparso così forte come lo è realmente, ma da pilota le sensazioni sono cambiate in meglio".

"Noi piloti ci lamentiamo sempre se non riusciamo a vincere, ma quando andiamo in pista c'è maggior fiducia rispetto allo scorso anno, dove avevamo un passo sicuramente inferiore. In Bahrain credo che per tutte le auto ad inizio gara ci sarà da soffrire per via del caldo, vedremo come andrà la gestione delle gomme e ci dovremo concentrare su di essa. La 499P solitamente va più forte quando la temperatura si abbassa, dunque spero che nel finale di gara si possa essere molto forti".

"La lotta per il titolo? Purtroppo ad Imola e Spa abbiamo avuto due uscite difficili, se fossero arrivati più punti da quelle gare ora staremmo parlando di un'altra storia, ma purtroppo non possiamo cambiare quello che è stato. Dobbiamo concentrarci sul Bahrain e vedere come andrà. Penso che tutte le piste siano buone ora per noi, poi è naturale che su alcune si vada meglio rispetto ad altre".

"Direi che lo scorso anno eravamo andati piuttosto bene considerando ciò che avevamo mostrato in precedenza di quel appuntamento, quindi non è un segreto il fatto che avevamo sofferto sul degrado gomme, cosa che siamo riusciti a migliorare parecchio. Ci aspettiamo di essere più forti quest'anno, ma è altresì vero che la competizione è molto più serrata e che pure altri hanno migliorato. Dunque, è difficile dire come potrà andare, ma sono piuttosto fiducioso".