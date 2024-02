WEC | Nico Pino all'esordio sulla McLaren di United in LMGT3

Sta pian piano prendendo forma la squadra di United Autosports, che ha ingaggiato Nicolas Pino per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

Per l'esordio in Classe LMGT3, la squadra inglese e McLaren Automotive hanno scelto di puntare sul 19enne cileno, uno dei prospetti più interessanti che negli ultimi anni sta emergendo particolarmente in IMSA ed ELMS.

Pino ha corso bene coi prototipi LMP3 e LMP2, ed ora ha la grande occasione di approdare nella massima serie endurance a bordo della McLaren 720S GT3 Evo #95 andando a condividere il volante con Marino Sato, più un altro concorrente ancora da annunciare.

"Quando avevo otto anni e ho iniziato a correre con i go-kart, sognavo di far parte un giorno dei migliori team e campionati del mondo - dice il giovane sudamericano - È fantastico unirmi alla McLaren Automotive in questa nuova era delle GT nel WEC e sono grato alla United Autosports per avermi dato questa opportunità".

"È un altro passo avanti nella mia crescita come pilota, imparando dai migliori. Spero che abbia un grande impatto in America Latina e in Cile! Questo sarà il mio debutto sulle GT e un anno impegnativo con IMSA, WEC ed ELMS, ma non vedo l'ora di lavorare al fianco di Marino".

Richard Dean, AD di United Autosports, aggiunge: "Nico ha già dimostrato di essere una ottima aggiunta al team in IMSA, quindi è fantastico rivelare il suo nome come parte della nostra stagione WEC con McLaren Automotive".

"È un pilota veloce e versatile che ha avuto successo nelle più importanti gare di endurance del mondo. Non vedo l'ora di vederlo affrontare la sfida in LMGT3".

Ora alla lista di United mancano due piloti, uno per la #59 dove sono già in macchina James Cottingham e Grégoire Saucy, e l'altro per affiancare la sopracitata coppia Pino/Sato.

Fra l'altro, la squadra britannica è l'ultima a dover completare il suo roster dei 37 iscritti alla stagione WEC 2024, che scatterà il 2 marzo a Lusail con la 1812 km del Qatar.