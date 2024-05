WEC | Nico Pino entra nel gruppo giovani piloti di Stellantis

Nicolas Pino continua la sua ascesa nel mondo dell'endurance entrando a far parte di Stellantis Motorsport come pilota del programma giovani.

Dopo essere cresciuto sui kart e monoposto, e aver debuttato in IMSA SportsCar Championship un paio di anni fa, il 19enne cileno ha prima centrato il podio alla 24h di Le Mans, per poi compiere il grande salto nel FIA World Endurance Championship, dove è impegnato con la McLaren di United Autosports in Classe LMGT3.

Su di lui erano già in parecchi ad aver messo gli occhi grazie alle prestazioni e alla grande competitività mostrata in tutti gli eventi in cui ha presenziato, e il gruppo francese lo ha messo ufficialmente sotto contratto, come avvenuto lo scorso anno con Malthe Jakobsen, oggi riserva della Peugeot Sport nel programma Hypercar.

Foto di: LAT Photo USA for IMSA

"Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di Stellantis Motorsport e di avere l'opportunità di crescere come pilota nelle diverse categorie e con tanti Costruttori", afferma Pino.

"In Cile c'è grande passione per il motorsport e non vedo l'ora di iniziare un anno impegnativo e ricco di opportunità!"

In Stellantis Motorsport, oltre al FIA WEC, i giovani potranno essere impiegati anche in altre serie come Formula E e rally, come spiega il Vice Presidente, Jean-Marc Finot: "Siamo rimasti subito colpiti dall'approccio di Nico. È versatile e ha un grande interesse per le nostre varie attività".

"Stabiliremo un programma di test in diverse categorie e lo promuoveremo, soprattutto perché il Sud America è fondamentale sia per il Motorsport che per il Gruppo Stellantis. Nico è il nostro primo passo in un programma di giovani piloti che intendiamo espandere".