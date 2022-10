WEC | Nico Müller debutta sulla Peugeot 9X8 LMH in Bahrain

Carica lettore audio

Nico Müller farà il suo esordio sulla Peugeot 9X8 in occasione della 8h del Bahrain, ultimo atto del FIA World Endurance Championship 2022.

Il pilota svizzero era stato annunciato dalla squadra francese a settembre come nuovo innesto in vista della prossima stagione, dopo che al posto di Kevin Magnussen - andatosene ad inizio anno per rientrare in F1 con la Haas - era stato impiegato a Monza e al Fuji James Rossiter.

Il britannico, che era in realtà il collaudatore destinato allo sviluppo della Hypercar transalpina, ha scelto di appendere il casco al chiodo e il suo nuovo impegno sarà da Team Principal al muretto della Maserati in Formula E.

Ecco dunque l'occasione per Müller di esordire sulla 9X8 #94 assieme a Loïc Duval e Gustavo Menezes a Sakhir, dopo che il rossocrociato ha avuto modo di provare il prototipo nei recenti test svolti anche a Monza a fine settembre.

"Sono davvero entusiasta di poter fare il mio esordio sulla Peugeot 9X8 nel gran finale del FIA WEC in Bahrain", afferma Müller.

"Il mio primo giorno in macchina è stato fantastico e non vedo l'ora di affrontare una gara con Loïc e Gustavo sulla nostra #94".

"Nico ha stupito durante la sua giornata in macchina nel test di Monza. È stato calmo, concentrato e ha fornito un feedback prezioso sulla 9X8 che ha confermato le opinioni dei suoi nuovi compagni di squadra", ha aggiunto il Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie.

"Si è inserito facilmente nella squadra e ora è tutto pronto per il suo debutto in Bahrain. So di parlare a nome di tutti i membri del team quando rendo omaggio al grande lavoro svolto da James nell'ultimo anno".

"Rimarrà come pilota di riserva e pilota di sviluppo al simulatore ancora per qualche settimana prima di passare a una nuova sfida per la quale ha tutto per fare bene".

Nel frattempo, in Classe LMP2 la Vector Sport dovrà rimpiazzare Müller; quando aveva corso a Spa-Francorchamps col DTM, al Fuji il team aveva chiamato Renger Van Der Zande a condividere il volante della Oreca 07-Gibson #10 al Fuji assieme ai titolari Sébastien Bourdais e Ryan Cullen, dunque è apparsa quasi ovvia la scelta dell'olandese.

"Siamo molto contenti di avere Renger con noi per l'ultima gara dell'anno, visto il suo impatto positivo sul team al Fuji - ha dichiarato il team principal Gary Holland - E' veloce, intelligente e ha un approccio che è perfetto per noi".

“Inoltre conosce già il Bahrain International Circuit e per noi che siamo al debutto a Sakhir sarà molto importante questa cosa. Non vediamo l'ora di essere là e mostrare ciò di cui siamo capaci".

Intanto Müller ha tenuto a porgere i ringraziamenti di rito al suo ex-team: "Ringrazio la Vector Sport, è stato fantastico vivere questa avventura assieme, un team nuovo e di grande passione che ha cominciato da zero quest'anno".

"Siamo riusciti a centrare il podio a Monza e dunque voglio ringraziare ogni persona che ha creduto e lavorato duramente a questo programma, augurandogli il meglio per il futuro".