WEC: nel calendario provvisorio 2020/2021 c'è la 6 Ore di Monza!

Il WEC ha svelato il calendario della Superstagione 2020/2021, quella dell'introduzione del regolamento tecnico che prevederà l'impiego delle hypercar, e per i colori italiani c'è una notizia eccezionale. Si tratta dell'introduzione di Monza nel calendario con la 6 ore fissata per il 4 ottobre.

La 6 Ore di Monza rimpiazzerà la gara cinese di Shanghai e spingerà la gara del Fuji a essere disputata nel mese di novembre. Ricordiamo che nel 2017 Monza era già stata usata come pista dal WEC, ma solo come sede del Prologo. Ci sarà anche un'altra importante novità nel 2020/2021: il ritorno di Kyalami dopo la ristrutturazione che in questi mesi ha rifatto il trucco alla pista.

"Kyalami è un tracciato storico, un posto fantastico con una lunga storia legata alle corse per le sportscar", ha dichiarato il boss del WEC, Gerard Neveu. "Ho avuto l'opportunità di visitare la pista un po' di settimane fa e la pista profuma di motorsport. La gente ha fatto davvero un lavoro incredibile per ricostruire la pista".

La stagione sarà aperta dalla 6 Ore di Silverstone, che sarà anticipata al sabato contrariamente a quanto è avvenuto fino a questa stagione, aumentando inoltre la durata della corsa di 2 ore passando a 6 dalle 4 attuali.

Silverstone ospiterà anche la pre-season di 2 giorni che sarà svolta la settimana prima dell'avvio della Superstagione. Questo prende il posto del Prologo che in questa stagione si è tenuto a Barcellona nel mese di luglio.

Calendario WEC 2020/2021

5 Sttembrer - 6 Ore di Silverstone

4 Ottobre - 6 Ore di Monza

1 Novembre - 6 Ore del Fuji

5 Dicembre - 8 Ore del Bahrain

6 Febbraio - 6 Ore di Kyalami

19 Marzo - 1000 Miglia di Sebring

24 Aprile - 6 Ore di Spa-Francorchamps

12/13 Giugno - 24 Ore di Le Mans