WEC | Nel 2024 verrà introdotto il regime di Virtual Safety Car

Una delle novità della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship sarà l'introduzione del regime di Virtual Safety Car.

In attesa di eventuali comunicazioni dal Consiglio Mondiale FIA del 6 dicembre, in un bollettino tecnico pubblicato ieri sera dalla Commissione Endurance datato 9 novembre, viene aggiunto l'articolo 14.7 al Regolamento Sportivo, applicato già dal prossimo anno.

Si tratta di una implementazione al regime di neutralizzazione della gara per motivi di sicurezza, che fino ad oggi annoverava Full Course Yellow e Safety Car, naturalmente a discrezione del Direttore di Gara in base alle esigenze ed interventi da effettuare sul tracciato.

"Il Direttore di gara può dichiarare un periodo di Virtual Safety Car (VSC) se lo ritiene necessario per motivi di sicurezza. Ogni periodo di VSC sarà sistematicamente seguito da una procedura di Safety Car. La Virtual Safety Car è uno strumento destinato a garantire gli interventi in pista in caso di incidente", si legge nella spiegazione del documento ufficiale.

"Può essere utilizzata per una durata approssimativa di 2 giri prima dell'intervento della Safety Car (SC). La Safety Car sarà attivata immediatamente dal Direttore di gara".

"A discrezione del Direttore di Gara, se la natura dell'incidente in pista è incompatibile con il suo dispiegamento o quando le vetture sono raggruppate, la Safety Car può essere dispiegata direttamente senza il preventivo dispiegamento della VSC".

"Una volta che la scritta 'VIRTUAL SAFETY CAR' viene visualizzata sui monitor, le vetture devono rallentare a 80,00 km/h, procedere in fila indiana, e mantenere la distanza che le separa dalla vettura che precede e da quella che segue".

"I sorpassi in regime di VSC sono severamente vietati, a meno che una vettura non rallenti a causa di un problema evidente. Quando viene attivata la procedura VSC, tutte le postazioni dei commissari espongono bandiere gialle sventolanti e cartelli VSC per tutta la durata della procedura".

"Nelle postazioni dei commissari che precedono l'incidente (o gli incidenti) saranno sventolate doppie bandiere gialle. I piloti devono quindi attenersi alle istruzioni del Direttore di Gara o, se del caso, dei commissari di pista nelle zone interessate".

"Qualsiasi vettura che procede lentamente senza motivo, irregolare o ritenuta potenzialmente pericolosa per gli altri piloti in ogni momento in cui viene utilizzata la VSC, sarà segnalata ai Commissari Sportivi. Questo vale sia che la vettura si trovi in pista, all'ingresso dei box o nella corsia di uscita dei box".

Photo by: Paul Foster Safety Car

All'articolo 14.7.1 seguono il 14.7.2 e 14.7.3, che riguardano l'ingresso in corsia box e il termine del regime di VSC.

Nel primo caso, chi entra in pit-lane potrà superare le altre auto solamente dopo la Linea 1 della Safety Car, mentre chi esce da essa potrà farlo solamente fino alla Linea 2. In entrambe le zone il limite di velocità imposto è di 80km/h.

Nel secondo caso, invece, quando sarà il momento verrà esposto il cartello SC al termine della procedura di VSC e tutte le auto non avranno l'obbligo di procedere ad 80km/h, ma dovranno seguire il mezzo di sicurezza, che entrerà in pista attendendo il leader della gara.

FIA WEC - Bollettino sulla Virtual Safety Car