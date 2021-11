WEC | Nel 2022 ecco la Vector Sport in LMP2, Muller primo pilota

La griglia del FIA World Endurance Championship nel 2022 si arricchisce di una nuova squadra, la Vector Sport.

Il team con sede a Silverstone ha infatti iscritto una Oreca 07-Gibson in Classe LMP2 col #10 per la prossima stagione, e il primo pilota ingaggiato risponde al nome di Nico Müller.

Per lo svizzero è il primo ed importante passo in quella che sarà una avventura tutta da scoprire, dato che da portacolori di Audi Sport sarà successivamente impegnato a bordo della nuovissima LMDh della Casa di Ingolstadt nel 2023.

"Sono entusiasta di far parte di questo nuovo team, oltre che fiducioso e orgoglioso di cominciare questo nuovo capitolo dell'endurance - ha detto il 29enne rossocrociato - Vector Sport è un nome nuovo, ma dietro ha gente che proviene da differenti categorie del motorsport e che ha esperienza. C'è grande motivazione nel gruppo per questo nuovo progetto".

"Il WEC e il mondo dell'endurance legato ai prototipi è proiettato verso un futuro davvero incredibile, sono molto grato ad Audi Sport per avermi dato la possibilità di fare parte di questo programma. Siamo dei privilegiati ad essere tra i protagonisti di questa nuova era".

"Con Vector Sport condividiamo l'obiettivo che hanno tutti, ossia correre per vincere. Speriamo di imparare in fretta per poter combattere per il successo e non vedo l'ora di cominciare".

La Vector Sport sarà diretta da Gary Holland, che ha maturato esperienza in Jota e Risi Competizione in questo ambiente.

"Grazie all'innovativa visione di ACO e FIA, le corse endurance si apprestano ad inaugurare una grande e nuova era. LMH, LMDh e le nuove GT3 faranno parte di una disciplina che sta prendendo la giusta direzione per il futuro, dunque ecco perché abbiamo deciso di fondare il nostro nuovo team".

"Ringraziamo Audi Sport per averci dato Nico per il 2022, sarà parte integrante del nostro programma LMP2, per il quale prevediamo una formazione di piloti molto forte, seguita da una squadra di ingegneri capace e di esperienza a livello tecnico. L'obiettivo futuro è quello di approdare anche in altre categorie, ma per ora pensiamo alla prossima stagione".